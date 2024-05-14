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В Германии забили тревогу из-за применяемого в Волчанске оружия ВС РФ

14 мая 2024, 15:33
Фото: Istock/bpawesome

Фото: Istock/bpawesome

ВСУ не могут удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских управляемых авиабомб.
Об этом заявили в репортаже немецкого канала Tagesschau. Там подчеркнули, что российские войска давят на украинскую армию по всей Харьковской области.

Несмотря на все попытки подразделений Вооруженных сил Украины прервать наступление российских солдат, ВС РФ уверенно двигаются вперед, отметили там.



Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ взяли под контроль некоторые районы Волчанска. Также российская армия активно продвигается в Харьковской области.

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#вс рф
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#бомба
#спецоперация
Жителю Новосибирска дали 12 лет по делу о диверсии на железной дороге
14 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/Zolnierek

Новосибирский областной суд сегодня, 14 мая, назначил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Дмитрию Гурулеву* по уголовному делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Уточняется, что три года Гурулев* проведет в тюрьме и девять лет — в колонии строгого режима. По данным следствия, с 24 февраля по 27 мая 2022 года злоумышленник сотрудничал с иностранной организацией через интернет.

Гурулев* действовал против экономической безопасности и обороноспособности РФ. Отмечается, что мужчина незаконно сделал взрывчатку, которую хранил.

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#преступление
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Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ
14 мая 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.
По данным Соломонова, указ об этом был подписан во вторник, 7 мая. Носителями «Булавы» выступают атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения.

Напомним, в ноябре прошлого года подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Этот пуск стал финальным пунктом государственных испытаний «Императора Александра III».

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек.

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#спецоперация
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Великобритания разрешила Украине наносить удары по Крыму
Министр обороны Британии Шаппс: Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму
14 мая 2024, 15:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Шаппс отметил, что британское правительство также не будет поощрять стремление Киева к мирным переговорам по урегулированию конфликта и подписанию мирного договора. По мнению главы Минобороны Британии, Украина не должна отказываться от своих территорий.

Шаппс заключил, что Британия всегда будет разрешать использовать свое оружие на Украине и в других государства, но при условии полного соответствия с международным гуманитарным правом.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за теракт на Крымском мосту лежит на властях Киева.

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Марочко предрёк неблагоприятное для ВСУ развитие на Харьковском направлении
14 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что сегодня события на Харьковском направлении для российской армии развиваются динамично.
А вот для ВСУ, добавил эксперт, ситуация будет складываться не лучшим образом.

«Ситуация развивается неплохо, динамично. Как и все военнослужащие, я немного суеверен, поэтому не хочу рассказывать события, которые будут развиваться в ближайшее время, но явно они будут не в пользу украинского командования. Динамика продвижения наших войск неплохая. Уничтожается большое количество личного состава противника, и военной техники», — отметил в беседе с RuNews24.ru Марочко.

До этого в добровольческом батальоне «БАРС-13», где успешно применяют дроны-камикадзе, показали работу по позициям врага.

«Официально нас не выделяют в какие-то силы или войска, наша отрасль развивается стремительно. Нет пока устоявшихся штатных расписаний, каких-то наставлений. Все экспериментируют и постоянно пробуют что-то новое. Если вспомнить, как я сам начинал воевать как бэпэлэашник, — таких бы лещей сам себе выписал сегодня! Но мы учились и сейчас учимся», — поделился в беседе с RT командир группы.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.

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#всу
#рф
#Харьков
#спецоперация
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Депутат Водолацкий заявил о деморализации ВСУ на Харьковском направлении
14 мая 2024, 14:54

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
«Зеленский признаёт, что на Харьковском направлении у российских вооружённых сил огромный успех, мы каждый день освобождаем не только укрепрайоны, но и населённые пункты. <…> Всё их руководство бригад оперативной группировки покинуло Купянск и выдвинулось за Харьков. Они не надеются на то, что им удастся остановить продвижение нашей группировки «Запад», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.

Военный обозреватель Влад Шлепченко также высказал мнение о том, что украинские войска будут отступать на Харьковском направлении всё дальше и дальше.

«Оставшись без стратегических резервов, они будут вынуждены снова и снова сокращать линию фронта и отступать на более выгодные позиции, как им кажется. Плюс, есть слухи о том, что Зеленский потребовал создать группировку из десяти бригад, которая будет заниматься обороной Киева», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Ранее стало известно о том, что бойцы группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, что не позволяет ВСУ подвозить резервы.

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#контроль
#мнение
#всу
#рф
#Харьков
#спецоперация
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Новый министр обороны Белоусов высказался о мобилизации в России
Кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов: Речи о мобилизации нет
14 мая 2024, 14:51

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что одной из первоочередных задач для него является комплектование Вооруженных сил, однако особо подчеркнул, что речь не идёт о мобилизации.
В своём выступлении он назвал несколько первоочередных задач, которые перед ним стоят, в том числе и укомплектование ВС РФ.


«Речь идёт о комплектовании ВС РФ. Я специально хочу подчеркнуть, что речь не идёт о мобилизации и каких-то чрезвычайных мерах. Этот процесс уже запущен», — заявил Белоусов.

Также он обратил внимание на необходимость обеспечения российских группировок в зоне спецоперации необходимым вооружением. Кроме того, Белоусов поднял вопрос о проблеме денежного довольствия военных и обеспечения их жильем.

Новый министр обороны подчеркнул, что для решения поставленных задач приложит все силы, «а если потребуется, и жизнь».

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«Ты цыган»: На Украине неожиданно высказались об уклонистах
Экс-советник главы МВД Украины: Уклонисты — это уже не украинцы, а цыгане
14 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/reflection_art

Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что уклонисты — это уже не украинцы, а «цыгане». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
«Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь», — заявил он.

По его словам, уклонисты, которые сбежали за границу, не будут счастливы. Он отметил, что жить они будут в «каких-то контейнерах всю жизнь», а работать только на «черных» работах.

«Языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие», — высказался он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее бойцы ВСУ рассказали о своем решении сдаться в российский плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#права
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Российские бойцы взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
Штурмовик «Руда»: ВС РФ контролируют часть трассы Харьков — Липцы
14 мая 2024, 14:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, что не позволяет ВСУ подвозить резервы. Об этом рассказал российский штурмовик с позывным «Руда».
«Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение — ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем», — рассказал «Руда» в интервью РИА Новости.

По его словам, российские силы контролируют передвижение колонн ВСУ, которые уже не смогут «безнаказанно просто так ездить». Штурмовик пояснил, что из-за установления контроля ВС РФ над частью трассы Харьков — Липцы у ВСУ появились проблемы с подтягиванием личного состава и доставкой вооружения. Все подвозы уничтожаются на подъезде к Липцам.

Таким образом, подразделения российской армии Российские подразделения уже находятся под Липцами, откуда отрывается прямой путь на Харьков.

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#Харьков
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ВС РФ разгромили цех по производству дронов для украинских боевиков
Минобороны: ВС РФ ликвидировали цех по производству дронов для ВСУ
14 мая 2024, 14:10

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Российская армия уничтожила цех по выпуску беспилотников для ВСУ.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным оборонного ведомства, для удара по цеху Вооруженные силы РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ракеты, дроны, а также артиллерию.

Помимо этого, российские войска поразили несколько складов боеприпасов и горючего украинских боевиков, а силы противовоздушной обороны ликвидировали девять французских бомб Hammer, а также 49 снарядов Vampire и «Ольха».

Как следует из данных Минобороны РФ, несколько пораженных складов находились в зоне действия группировки «Юг».

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