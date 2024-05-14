В Германии забили тревогу из-за применяемого в Волчанске оружия ВС РФ

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ВСУ не могут удержать населенный пункт Волчанск в Харьковской области из-за российских управляемых авиабомб.
Об этом заявили в репортаже немецкого канала Tagesschau. Там подчеркнули, что российские войска давят на украинскую армию по всей Харьковской области.
Несмотря на все попытки подразделений Вооруженных сил Украины прервать наступление российских солдат, ВС РФ уверенно двигаются вперед, отметили там.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ взяли под контроль некоторые районы Волчанска. Также российская армия активно продвигается в Харьковской области.
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Несмотря на все попытки подразделений Вооруженных сил Украины прервать наступление российских солдат, ВС РФ уверенно двигаются вперед, отметили там.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ взяли под контроль некоторые районы Волчанска. Также российская армия активно продвигается в Харьковской области.
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Алёна Самарева