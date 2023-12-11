В Германии назвали мощное российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
Вооружённые силы России успешно наносят урон украинской армии, применяя для обстрелов крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt.
Он отметил, что в Харькове и области наблюдались прилёты большого количества беспилотников, а затем были выпущены крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».
По словам Ваннера, это показывает настолько эффективно российские военные наносят удары и какое сильное давление они оказывают. Журналист убеждён, что со временем это давление будет только расти.
Немецкий репортёр добавил, что помимо нанесения ударов по позициям солдат стороны противника, российские военные обстреливают объекты критической инфраструктуры страны.
Читайте также:
Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ
В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога
Российские военные подняли триколор над Марьинкой
По словам Ваннера, это показывает настолько эффективно российские военные наносят удары и какое сильное давление они оказывают. Журналист убеждён, что со временем это давление будет только расти.
Читайте также:
Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ
В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога
Российские военные подняли триколор над Марьинкой
Анастасия Чинкова