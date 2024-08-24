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В Германии назвали причины быстрого продвижения российских войск в ДНР

Репке: быстрое проживание ВС России в ДНР связано с отсутствие у ВСУ линий обороны
24 августа 2024, 02:19
Фото: istockphoto/Evgeny555

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские Вооруженные силы (ВС) стремительно продвигаются на запад в Донецкой народной республики (ДНР) в связи с отсутствием у Вооруженных сил Украины (ВСУ) линий обороны к востоку от Красноармейска, сообщает на своей странице в социальной сети X корреспондент немецкого издания Bild Джулиан Репке.


Репке также охарактеризовал положение ВСУ в Донбассе как катастрофическое. Отметив, что российские войска продвигаются в направлении Покровска и Торецка, Репке напомнил, что Киев приказал эвакуировать Покровск с населением в 65 000 человек в течение двух недель.

Ранее телеканал CNN сообщил, что жители Покровска, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, начали прятать своих детей от принудительной эвакуации, организованной местными властями в связи со стремительным продвижением российских войск. По данным властей, каждый день из города эвакуируют 600-700 человек.

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Российские FVP-дроны нанесли удар по машине с офицерами ВСУ в Сумской области
24 августа 2024, 01:33

Фото: iStock/trikolor

Российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Представитель подпольной организации добавил, что в Глухове Сумской области было уничтожено не менее 20 украинских бойцов, направлявшихся в Курскую область.

Ранее FPV-дрон подразделения «Днепр» уничтожил пункт управления ВСУ. Операторы БПЛА обнаружили личный состав противника в оставленных жителями домах, организованных как пункты управления дронами.

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#дрон
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#всу
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Пункт дислокации ВСУ на Украине ликвидировали
Подполье: пункт временной дислокации ВСУ уничтожили в Сумской области
24 августа 2024, 00:37

Фото: istockphoto / RamonCast

Удару подвергся пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, передает РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.
По словам собеседника агентства, Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых поразил бывшую военную часть противовоздушной обороны (ПВО), где украинская армия разместила ПВД.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумской области, где Владимир Зеленский встречался с командующим ВСУ Александром Сырским.

До этого, в июле, ВСУ сдали ВС РФ координаты бункера генералов ВСУ для последующих ударов российскими «Кинжалами».

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#александр сырский
#удар
#пво
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В Херсонской области назвали организаторов плана ВСУ по атаке с Черного моря
Сальдо: НАТО координирует атаку ВСУ с Черного моря
24 августа 2024, 00:24

Фото: сайт НАТО

Силы специальных операций Организации Североатлантического договора (НАТО) координируют запланированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Для провокации, как всегда, выбрана символичная дата, на этот раз – день независимости Украины», – заявил он, отметив, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ, оснащенные западной техникой, готовятся нанести удар из акватории Черного моря. По его словам, эта техника включает в себя несколько безэкипажных катеров, штурмовые катера и вертолеты.

До этого глава региона сообщил, что в Херсонской области был уничтожен катер и группа бойцов ВСУ. По его словам, оператор беспилотника обнаружил моторную лодку с шестью боевиками, двигавшуюся по реке в сторону одного из островов, и передал данные в пункт управления.

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#техника
#всу
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В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к атаке с Черного моря
Сальдо: ВСУ с западным вооружением готовят атаку с Черного моря
24 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/TebNad

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с западным вооружением готовят наступление в направлении Херсона со стороны Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в состав техники входят несколько безэкипажных катеров, штурмовые лодки и вертолеты. По словам Сальдо, в ближайшее время украинские силы попытаются высадиться на Тендровской и Кимберской косах. Глава региона отметил, что цель операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области».

Ранее Сальдо сообщил, что в Херсонской области был уничтожен катер и группа бойцов ВСУ. По его словам, оператор беспилотника обнаружил моторную лодку с шестью боевиками, двигавшуюся по реке в сторону одного из островов, и передал данные в пункт управления.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#техника
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ВСУ предприняли попытку прикрепить украинский флаг на телевышку в ЛНР
24 августа 2024, 00:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вывесить украинский флаг на телевышке в Кременной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров в Telegram-канале.
По словам парламентария, украинские военные пытались сделать это с помощью беспилотника «Баба Яга». Инцидент произошел примерно в 04:00.

«Трофей – под охраной», – написал Юров.

В начале августа ВСУ совершили нападение на больницу в Кременной. В результате пострадал персонал медицинского учреждения. Здание и две машины скорой помощи также получили серьезные повреждения.

19 июля украинские войска нанесли удар по центру Кременной, в результате чего были ранены шесть человек.

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#всу
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#украина
#беспилотник
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В США раскрыли главный действующий против ВСУ фактор под Курском
Доктороу: боевики ВСУ под Курском не могут противостоять воздушным атакам России
23 августа 2024, 21:36

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ находятся в отчаянном положении под Курском, поскольку пошли в атаку без поддержки с воздуха и возможности защищаться от воздушной атаки, считает политолог США Гилберт Доктороу. Свое мнение аналитик отношений РФ с Евросоюзом и США высказал в беседе с YouTube-каналом Judging freedom.
«Самым важным фактором, действующим против украинцев, является отсутствие прикрытия с воздуха. ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе…» — прокомментировал Доктороу.
Эксперт резюмировал, что под Курском имеется много «чудесной» западной техники, типа бронемашин или танков Challenger, однако их уничтожают бомбардировщики ВС РФ.

Украинские неонацисты напали на приграничье Курской области с утра 6 августа.

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#россия
#украина
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#война
#сво
#всу
#курская область
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Минобороны показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра
23 августа 2024, 20:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Ролик демонстрирует, как лодка противника движется по реке. После чего артиллеристы расчёта 122-миллиметровой гаубицы Д-30 с закрытой огневой позиции произвели несколько выстрелов по объекту. Уточняется, что снаряды попали по группе украинских боевиков, находившихся на берегу.

В ведомстве заключили, пехота ВСУ была ликвидирована при попытке схождения с плавсредства на берег.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Луценко: Мобилизованные в ВСУ заключенные не хотят воевать
#лодка
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#минобороны
#вс рф
#спецоперация
#сво
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Луценко: Мобилизованные в ВСУ заключенные не хотят воевать
23 августа 2024, 19:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, подписывают контракт лишь с одной целью — получить свободу. Об этом информирует «РИА Новости».
Отмечается, что после этого многие из мобилизованных отказываются выполнять боевые задачи. По словам Луценко, некоторые заключенные всяческими способами пытаются обмануть систему.

Ранее сообщалось, что за нежелание воевать в рядах ВСУ фитнес-тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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#мобилизация
#спецоперация
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Выплата участникам СВО выросла: как государство поддерживает контрактников во время службы
23 августа 2024, 18:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащие ВС России продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине. Защита своей Родины, семьи, детей — вот, что движет российскими бойцами. Они идут вперед, несмотря на боль и увечья. Важно и то, что не только солдат защищает свою страну, но и она помогает ему.
Государство помогает обеспечить участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны, предоставляет кредитные каникулы, сохраняет рабочее место на время службы и освобождает от уплаты налогов на имущество. Стоит отметить, что труд российских военных достойно оплачивается.

Помимо ежемесячных выплат, также присутствуют и дополнительные. Например, 8 тысяч рублей выплачивается ежедневно бойцу, который участвует в активных наступательных действиях. Также имеется ряд других выплат.

Старший сержант, фельдшер Алексей Марков рассказал, что государство предоставляет достойное денежное довольствие и социальные гарантии. По его словам, участнику СВО легче вступить в военную ипотеку.

«Когда ты видишь, что можешь помочь и помогаешь людям — это что, разве не хорошо? Мы русские. Мы должны помогать русским. А главная мотивация — это наше призвание», — добавил Марков.

Единовременная выплата при заключении контракта равна 800 тыс. рублей. Во время выполнения боевых задач в зоне специальной операции военный получает от 210 тыс. рублей каждый месяц. Также имеются дополнительные стимулирующие выплаты до миллиона рублей в год и 100% компенсация военной пенсии.

Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: 7 495 990 7777

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