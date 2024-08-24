В Германии назвали причины быстрого продвижения российских войск в ДНР

Боевики ВСУ находятся в отчаянном положении под Курском, поскольку пошли в атаку без поддержки с воздуха и возможности защищаться от воздушной атаки, считает политолог США Гилберт Доктороу. Свое мнение аналитик отношений РФ с Евросоюзом и США высказал в беседе с YouTube-каналом Judging freedom.