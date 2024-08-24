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Российские Вооруженные силы (ВС) стремительно продвигаются на запад в Донецкой народной республики (ДНР) в связи с отсутствием у Вооруженных сил Украины (ВСУ) линий обороны к востоку от Красноармейска, сообщает на своей странице в социальной сети X корреспондент немецкого издания Bild Джулиан Репке.
Репке также охарактеризовал положение ВСУ в Донбассе как катастрофическое. Отметив, что российские войска продвигаются в направлении Покровска и Торецка, Репке напомнил, что Киев приказал эвакуировать Покровск с населением в 65 000 человек в течение двух недель.
Ранее телеканал CNN сообщил, что жители Покровска, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, начали прятать своих детей от принудительной эвакуации, организованной местными властями в связи со стремительным продвижением российских войск. По данным властей, каждый день из города эвакуируют 600-700 человек.
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Александр Климов