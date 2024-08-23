CNN: жители Покровска в ДНР прячут детей во избежание принудительной эвакуации

Фото: istockphoto/dzika_mrowka
Жители Покровска в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики прячут детей во избежание принудительной эвакуации, которую организовали местные чиновники. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на главу военной администрации соседнего с Покровском Мирнограда Юрия Третьяка.
По его словам, власти обсудят с полицейскими, как выявлять подобных граждан, предоставляющих ложные данные о том, что их дети давно покинули территорию.
По информации местной власти, каждый день город покидает до 700 человек. Отмечается, что те, кто не хочет уезжать, говорят о том, что им «некуда идти».
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионную группу в районе Камышевки под Курском.
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«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей…» — пояснил Третьяк.
По информации местной власти, каждый день город покидает до 700 человек. Отмечается, что те, кто не хочет уезжать, говорят о том, что им «некуда идти».
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионную группу в районе Камышевки под Курском.
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Никита Кротов