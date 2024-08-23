ВСУ взяли ответственность за атаку на паром в порту Кавказ

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ВСУ подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом заявил спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, которого цитирует «Страна.ua».
По словам Плетенчука, данный паром — одна из важных цепей российской военной логистики. Представитель украинской армии отметил, что паром переправлял как горюче-смазочные материалы, так и вооружение.
Напомним, вечером 22 августа ВСУ нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов РФ «Кавказ». По предварительным данным, атака велась из Одесской области.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удары по трём автомобилям и комбайну в Белгородской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, вечером 22 августа ВСУ нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов РФ «Кавказ». По предварительным данным, атака велась из Одесской области.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удары по трём автомобилям и комбайну в Белгородской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова