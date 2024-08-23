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ВСУ взяли ответственность за атаку на паром в порту Кавказ

Спикер ВМС Украины Плетенчук признал ответственность ВСУ за удар по парому в РФ
23 августа 2024, 13:10
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом заявил спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, которого цитирует «Страна.ua».
По словам Плетенчука, данный паром — одна из важных цепей российской военной логистики. Представитель украинской армии отметил, что паром переправлял как горюче-смазочные материалы, так и вооружение.

Напомним, вечером 22 августа ВСУ нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов РФ «Кавказ». По предварительным данным, атака велась из Одесской области.



Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удары по трём автомобилям и комбайну в Белгородской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
Названо число оставшихся у ВСУ танков Abrams
MWM: боевики ВСУ лишились 20 танков США Abrams из 31 поставленного
23 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Michael Vi

За шесть месяцев боевики ВСУ лишились, приблизительно, 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, информируют обозреватели Military Watch Magazine.
«С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода», — сказано в статье.
Авторы материала подчеркнули, что бронетехника США самая дефицитная из тех западных танков, которые находятся на вооружении украинских боевиков, поэтому Вашингтон пока не сообщал о планировании новых поставок.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе.

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#украина
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#всу
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Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок
23 августа 2024, 12:18

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Американская ЧВК Forward Observation Group опубликовала фотографию своих боевиков в Курской области, разместив боевую позицию минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. Об этом сообщили в РИА Новости.
Судя по пейзажу, действие происходит на территории России или Украины. Ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек является грубым нарушением международного права.

«Американская ЧВК 20 августа разместила в соцсетях фотографию бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. Согласно постам на странице компании, она уже два года находится на Украине», — поделились в издании.

В МИД России заявили, что участие американской ЧВК в вторжении в Курскую область является доказательством вовлеченности США как непосредственной стороны конфликта и что наемники автоматически становятся законной военной целью.

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#сша
#права
#мид
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#горки
#наемники
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ВС РФ уничтожили «Искандером» пункт управления РСЗО MLRS под Николаевом — видео
Минобороны показало кадры поражения позиций РСЗО MLRS под Николаевом
23 августа 2024, 11:43

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Бойцы ВС РФ ликвидировали при помощи «Искандера-М» пункт управления РСЗО MLRS под Николаевом на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры с работой российских войск.
«…В результате ракетного удара уничтожены: пункт управления, РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом», — добавили в оборонном ведомстве.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, сколько пунктов Харьковской области вошло в санитарную зону.

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#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#новости
#видео
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Журналист немецкой медиакорпорации, признанной иноагентом в РФ, незаконно проник под Курск
Журналист Deutsche Welle* Коннолли незаконно побывал в Курской области
23 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал. Об этом информирует РИА Новости.
В статье на сайте Deutsche Welle* говорится, что Коннолли посетил Суджу. Указывается, что он находился в городе под наблюдением украинских военных и провел там несколько часов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ заявили о цели в Курской области
Офицер ВСУ Глущенко: военные не понимают цели нападения на Курскую область
23 августа 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Боевики ВСУ не понимают целей нападения под Курском, заявил офицер украинской армии Дмитрий Глущенко в беседе с политологом Украины Юрием Романенко на видеохостинге YouTube.
«Не проглядывается пока четких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это все [вторжение в Курскую область] затевалось», — пояснил Глущенко.

По мнению собеседника, так называемую операцию под Курском затеяли, чтобы переключить внимание простых людей с проблем в экономике, энергетике и на фронте. Кроме того, по словам Глущенко, у западных союзников Киева очень много претензий, а дополняется все тем, что украинцы «слабо ставят лайки».

«А дальше сейчас они [власти в Киеве] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — задался вопросом украинский военнослужащий.

Боевики ВСУ напали под Курском 6 августа.

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Офицер ВСУ Глущенко описал цель вторжения под Курск словами «чтобы все офигели»
23 августа 2024, 10:57

Фото: istock/N-sky

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Глущенко заявил, что целью вторжения украинских военных в Курскую область являлась попытка Киева всех удивить. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко.
По его словам, киевский режим принял решение начать операцию в Курской области из-за проблем в стране и поражений на фронте. Помимо этого, военный пояснил, что связано это с «нехватки лайков».

Поставленную задачу перед командованием Вооруженных сил Украины он описал фразой «отчебучить, чтобы все офигели». По мнению офицера, ВСУ достигли своей цели, удивив как Россию, так и Запад. Он предположил, что теперь украинские власти размышляют о следующем шаге.

«Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — сказал Глущенко.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

На Западе заявили, что прямая война между НАТО и Россией становится все ближе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#война
#нато
#всу
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ВС РФ выбили ВСУ из многоэтажек в Торецке
23 августа 2024, 10:33

Фото: istockphoto / zim286

Украинские войска оставили свои позиции в многоэтажных домах в восточной части Дзержинска (Украина называет этот город Торецком). Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на информацию от представителей силовых структур.
«Вооружённые силы Украины были вытеснены из многоэтажных домов в восточной части города Торецк. Часть группировки была уничтожена, другая отступила. Сейчас территория зачищается», — рассказал представитель ТАСС.

Также известно, что украинские военные пытаются отправить на уже освобождённые позиции небольшие отряды подкрепления. Но большинство из них уничтожается на пути к позициям, что ещё больше усугубляет ситуацию для украинской армии. Поэтому контроль над этим районом остаётся за нашими войсками.

Ранее сообщалось, что бои в Торецке были одними из самых интенсивных. Генеральный штаб ВСУ отметил ухудшение ситуации на покровском направлении.

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#контроль
#авто
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Ганчев: в санитарную зону под Харьковом вошло до 14 населенных пунктов
23 августа 2024, 10:29

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

До 14 населенных пунктов Харьковской области вошли в санитарную зону, и она, возможно, расширится, рассказал в беседе с ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«…И после того, как ВСУ полностью будут откинуты от Курской области — а наши вооруженные силы прикладывают максимум усилий для этого, и, я уверен, что территория Курской области, как и в 1943 году, будет освобождена — будет дальше развиваться и санитарная зона по территории Харьковской области», — прокомментировал чиновник.
В мае глава государства Владимир Путин говорил, что проведение операции ВС РФ под Харьковом связано с созданием санитарной зоны. Президент подчеркивал, что боевики ВСУ продолжают атаки жилых кварталов в приграничье, поэтому они должны быть лишены такой возможности.

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#россия
#украина
#война
#сво
#харьков
#харьковская область
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ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра
Сальдо: ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра
23 августа 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные были уничтожены группировкой войск «Днепр». Противник был обнаружен с помощью беспилотной разведки. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град» с расстояния 20 километров.

«Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось», — сказал он.

Ранее появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском. Сообщается, что БПЛА был сбит вблизи Курчатовской АЭС, а обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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