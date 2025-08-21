ВС РФ уничтожили полигон колумбийских наёмников ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили полигон колумбийских наёмников ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что украинские войска перебросили иностранцев к границе из Харьковской области, пытаясь сдержать наступление ВС РФ, и для оказания помощи мобилизованным в строительстве оборонительных сооружений, но просчитались. В итоге было ликвидировано порядка 50 бойцов, ещё 30 пострадали. Удар был нанесён бомбой ФАБ-1000.
По данным канала, военнослужащие ВС РФ обнаружили полигон с колумбийцами по наводке местных жителей. Украинцы неоднократно жаловались, что иностранцы-мародёры забирались в заброшенные дома в поисках еды. Всего на окраине села Алексеевка базировалось порядка 100 наёмников.
Уточняется, что на этом же полигоне находится пункт управления беспилотниками «Дартс», которыми регулярно атаковали Курскую область. Он также был уничтожен ударом российской авиабомбы.
Читайте также: