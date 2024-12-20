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С 2022 года жители Германии стали чаще отказываться от военной службы. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на собственное исследование.
Отмечается, что только в 2024 году (статистика до 31 октября) от военной службы отказались 2468 граждан. Это на 50% больше, чем в том же периоде прошлого года, и в 11 раз больше показателей 2021 года.
Издание отмечает, что отказ жителей Германии от военной службы связан со страхом попасть на Украину.
Напомним, что Минобороны России неоднократно заявляло об использовании киевским режимом иностранных наёмников в качестве пушечного мяса. Российские военные продолжают ликвидировать их в зоне СВО.
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Издание отмечает, что отказ жителей Германии от военной службы связан со страхом попасть на Украину.
Напомним, что Минобороны России неоднократно заявляло об использовании киевским режимом иностранных наёмников в качестве пушечного мяса. Российские военные продолжают ликвидировать их в зоне СВО.
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Анастасия Чинкова