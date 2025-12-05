Достижения.рф

В Германии отклонили резолюцию по замороженным активам РФ

Фото: istockphoto/photosvit

Депутаты бундестага большинством голосов отклонили две резолюции: одну о передаче замороженных в Европе российских активов Украине, другую — о прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере.



Эту информацию опубликовали на сайте немецкого парламента. По первому документу проголосовали против 455 парламентариев, 77 поддержали его, а 53 воздержались.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер высказался против изъятия российских активов, назвав это предложение «сомнительным с юридической точки зрения и крайне опасным в экономическом плане». Он подчеркнул, что такие действия могут негативно сказаться на интересах немецкой стороны и нарушить нормы международного права.

Койтер также предупредил о возможных последствиях для германских компаний, таких как Metro, Knauf и Hochland, которые продолжают вести бизнес в России.

Во второй резолюции партия «Зеленые» призывала компанию Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочернее предприятие французской Framatome, прекратить производство элементов ядерного топлива для российских реакторов на заводе в Лингене.

Однако 453 депутата проголосовали против этой инициативы, а 130 — за.

Никита Кротов

