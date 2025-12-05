В Германии отклонили резолюцию по замороженным активам РФ

05 декабря 2025, 22:54

Правительство ФРГ отклонило резолюцию по замороженным активам РФ

Фото: istockphoto/photosvit

Депутаты бундестага большинством голосов отклонили две резолюции: одну о передаче замороженных в Европе российских активов Украине, другую — о прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере.