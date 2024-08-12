В Германии оценили атаку ВСУ на Курскую область

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Силы ВСУ, используемые для атаки на Курскую область, Украине следовало бы задействовать на Донбассе. Так считает немецкий политолог Мюнхенского университета бундесвера Карл Масала, его мнение приводит издание RND.
«Это стратегия с высоким риском. Эти ресурсы Украина могла бы лучше использовать на Донбассе. Потому что там сейчас очень нестабильный фронт», — заявил Масала.
Он выразил уверенность в том, что боевые действия в Курской области принесут Украине больше вреда, чем пользы. По словам политолога, армия России остается способной продолжать наступление, а вот Киеву придется приложить большие военные усилия, чтобы продолжать боевые действия в Курской области.
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Элина Позднякова