Зеленский обозначил приоритеты для ВСУ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что главной задачей для ВСУ должно стать обеспечение поставок оружия, вместо снижения минимального возраста мобилизации. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По его словам, целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не оружия на складах. Зеленский отметил, что необходимо сосредоточиться на оснащении действующих бригад армии техникой и подготовке персонала для ее эффективного использования.
Он заключил, что Киев не должен компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он заключил, что Киев не должен компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова