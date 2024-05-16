В МВФ высказались в защиту «замороженных» российских активов

Фото: РИА Новости / Стрингер
Намерения стран Запада использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут нанести ущерб мировой валютной системе. Об этом заявила директор организации по коммуникациям Джули Козак в разговоре с РИА Новости.
Заявления Козак прозвучали в ответ на вопрос издания о западных планах использовать замороженные активы России.
Оценивая перспективы достижения соответствующего соглашения на министерской встрече «Большой семерки» (G7), Козак подчеркнула, что решения должны приниматься в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.
Ранее сообщалось, что продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — отметила она.
Оценивая перспективы достижения соответствующего соглашения на министерской встрече «Большой семерки» (G7), Козак подчеркнула, что решения должны приниматься в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.
Ранее сообщалось, что продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак