В МВФ высказались в защиту «замороженных» российских активов

Президент России Владимир Путин прибыл 15 мая в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Первый после инаугурации визит Путина в Китай приковал внимание мировых СМИ. О чем договорились высокопоставленные лица государств и что обеспокоило Запад, расскажет редакция «Радио 1».