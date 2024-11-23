«Заплатят за это»: кто помогал Украине бить по РФ

Фото: istockphoto/IherPhoto
Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине бить по России, заявил ливанскому телеканалу Al Mayadeen постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это. То, что сделал Белый дом, очень опасно, и тот, кто принял это решение, полностью осознает его негативные последствия», — прокомментировал он.Ульянов добавил, что Москва «ответит на ракетные удары по России».
Перед этим официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указывала на ведущую роль британской стороны в конфликте на Украине.
Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. Неонацисты использовали дальнобойные ракеты ATACMS производства США и британские Storm shadow. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».
Читайте также:
Песков раскрыл, почему о разработке «Орешника» не было известно
Рогов: СБУ засекретила сведения об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске
«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз
Никита Кротов