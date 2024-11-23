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«Заплатят за это»: кто помогал Украине бить по РФ

Постпред РФ Ульянов: Франция и Британия заплатят за помощь Киеву в ударах по РФ
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Франция и Великобритания заплатят за помощь Украине бить по России, заявил ливанскому телеканалу Al Mayadeen постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это. То, что сделал Белый дом, очень опасно, и тот, кто принял это решение, полностью осознает его негативные последствия», — прокомментировал он.
Ульянов добавил, что Москва «ответит на ракетные удары по России».



Перед этим официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указывала на ведущую роль британской стороны в конфликте на Украине.

Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. Неонацисты использовали дальнобойные ракеты ATACMS производства США и британские Storm shadow. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».

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#франция
Песков раскрыл, почему о разработке «Орешника» не было известно
Песков: в Кремле не знают всего о разработках нового оружия в России
23 ноября 2024, 15:10

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

В Кремле, вероятнее всего, не обладают полной информацией о новых разработках вооружения, которые ведутся в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, почему о разработке «Орешника» не было известно.
Он подчеркнул, что сведения о новых грядущих разработках никому не известна, после чего выразил уверенность, что и в настоящий момент ведутся работы, о которых также никто не знает.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил разработчиков новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и руководство Минобороны РФ с успешным испытанием системы.

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#разработка
#оружие
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#кремль
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Рогов: СБУ засекретила сведения об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске
23 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник» по одному из крупнейших оборонных предприятий в Днепропетровске, а Запад пребывает в «ступоре» от появления у России такого вооружения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее он сообщал, что удар баллистической ракеты пришёлся на цеха завода Южмаш, в котором производились реактивные снаряды и ударные беспилотники.

Рогов заявил, что СБУ окружила место удара и ничего не показывает, опасаясь утечки информации, а все имеющиеся данные засекречены. Они лишь передаются западным спецслужбам, страны которых находятся в «ступоре» от появления у российской армии такой ракеты.

Также он добавил, что «Орешник» является грозным оружием, с помощью которого удастся оперативно решать многие международные вопросы и привести в чувства элиты Запада.

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#всу
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#сбу
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«Гниль русофобская»: Захарова о роли Великобритании в конфликте на Украине
Захарова указала на ведущую роль Британии в конфликте на Украине
23 ноября 2024, 14:50

Фото: istockphoto/ser-alim

На ведущую роль Великобритании в украинском конфликте указала российский дипломат Мария Захарова. В своем Telegram-канале она опубликовала отрывок сентябрьских переговоров президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером. В нем Байден благодарит Стармера за «ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте».
Кроме того, заокеанский лидер выражает уверенность в поражении российской стороны и победе Украины, а также говорит, что США будут помогать Британии в поддержке Киева.

«Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукуженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», — написала официальный представитель МИД РФ.

Таким образом она ответила на идеи различных экспертов о том, что британская сторона не так уж сильно вовлечена в конфликт.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз
23 ноября 2024, 14:31

Фото: istockphoto/zim286

Баллистическую ракету средней дальности «Орешник» могут запустить еще раз, передают «Военкоры русской весны» в Telegram-канале.
«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта», — говорится в сообщении.
Отмечено, что российская сторона намерена частично закрыть свое воздушное пространство 23-24 ноября, что может быть использовано для ракетных испытаний. Подробностей нет.

Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, Украина нанесла удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Противник использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm shadow. Президент России Владимир Путин отмечал, что «ответ всегда будет».

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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 360 боевиков в Курской области
23 ноября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/vladj55

Суточные потери боевиков ВСУ в Курской области составляют до 360 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что российские бойцы нанесли удары по военным аэродромам Украины. Уточнялось, что на земле был уничтожен самолет противника МиГ-29.
Кроме того, Россия поразила живую силу и технику ВСУ в 149 районах, по противнику били ракетами, артиллерией, авиацией и беспилотниками, добавили в Минобороны.

Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и росгвардейцев. Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, нападение должно было отвлечь российскую армию с Донбасса. Однако эксперты считают, что такой шаг Киева лишь усилил продвижение ВС РФ.

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#минобороны рф
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Командующего группировкой «Юг» генерала Анашкина сняли с должности
Военкор Котенок: Анашкина сняли с должности командующего группировкой «Юг»
23 ноября 2024, 13:48

Геннадий Анашкин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Командующего группировкой войск «Юг» генерала-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, добавив, что ряд других источников подтверждает эту информацию.
Минобороны России пока не комментировало данные сведения.

Согласно имеющейся информации, снятие с должности могло последовать после ситуации на северском направлении, а также из-за нежелания генерала доводить до высшего командования данные об истинном положении вещей на фронте.

В мае 2024 года Анашкина назначили временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа.

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#минобороны рф
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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины
23 ноября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские силы ударили по украинским военным аэродромам, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что по противнику работали беспилотники, авиация, артиллеристы и ракетчики.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — пояснили в Минобороны.
Кроме того, резюмировали в МО РФ, на земле был ликвидирован самолет МиГ-29 боевиков ВСУ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина вторглась в Курскую область.

В июне текущего года президент России Владимир Путин предлагал Украине мирно урегулировать конфликт, но на той стороне проигнорировали предложение.

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#россия
#украина
#война
#вс рф
#сво
#конфликт
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Названа возможная цель удара ВСУ по порту Бердянска
Депутат Колесник: возможной целью удара ВСУ по порту Бердянска было устрашение
23 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock/bpawesome

Одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска могло быть устрашение. Такую версию озвучил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, слова которого приводит «Лента.ру».
Он подчеркнул, что даже небольшие порты имеют военное значение. Есть вероятность, что украинский удар был совершён исключительно для устрашения. Либо, по другой версии, ВСУ могли думать, что в этот порт по водным путям ввозятся боеприпасы.

По словам Колесника, порты зачастую являются объектами нанесения первого удара. В связи с этим, они тщательно прикрываются средствами ПВО и ПРО, что является одной из основ военных действий.

Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об украинском ударе по порту в городе Бердянске. Атака была совершена с применением управляемой ракеты. В результате удара никто не пострадал.

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Daily Mail посчитала, за сколько «Орешник» долетит до Европы
Daily Mail: «Орешник» достигнет Европы менее чем за 20 минут
23 ноября 2024, 13:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может долететь до любого города Европы менее чем за 20 минут. Такие подсчёты произвели журналисты британской газеты Daily Mail.
Отмечается, что расчёты велись с учётом запуска ракеты с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области. В таком случае «Орешник» достигнет Берлина примерно за 11-12 минут, Рима – за 13-14 минут, Брюсселя – за 14-15 минут, Парижа – за 15-16, а Лондона – за 16-17 минут.

Также ранее военный эксперт Александр Широкорад подчеркнул, что до Киева такая ракета может долететь за пять минут.

21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник» по оборонному заводу в Днепропетровску.

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#вс рф
#европа
#россия
#конфликт
#сво
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