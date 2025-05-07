В Германии предложили неожиданный план на День Победы

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Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву в День Победы, 9 мая, считают обозреватели Berliner Zeitung.
«Новый канцлер должен напрямую встретиться с (президентом России Владимиром) Путиным», — сказано в публикации.По мнению авторов, Мерцу нужно поговорить с руководством России насчет мирного процесса на Украине и обсудить двусторонние отношения. В издании добавили, что канцлер может посетить мемориалы в столице.
Фридриха Мерца избрали канцлером ФРГ со второй попытки накануне во вторник, 6 мая. В первом туре политик не набрал большинства. За него проголосовало 310 депутатов. Во втором туре Мерц преодолел минимальный барьер, набрав 325 голосов.
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