Владимир Зеленский
Владимир Зеленский издевается над желающими праздновать День Победы ветеранами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что для главы киевского режима «не осталось ничего святого».
По словам российского дипломата, Зеленский, «надругавшись над памятью собственного деда», «теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая».
Захарова добавила, что Семен Иванович Зеленский прошел путь героя в годы ВОВ. Она также подчеркнула, что Владимир Зеленский грозил гостям и участникам парада в столице. Затем, осознав, что сел в «кровавую лужу», хотел переложить ответственность за возможные провокации на Россию, заключила официальный представитель МИД РФ.
Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в честь 80-летия Победы. Оно начнет действовать с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
Читайте также:
Атака двух летевших на Москву украинских дронов отражена, сообщил Собянин
Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле может свергнуть Зеленского
Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и боестолкновения на границе с Сумской областью: последние новости СВО на 6 мая
Захарова добавила, что Семен Иванович Зеленский прошел путь героя в годы ВОВ. Она также подчеркнула, что Владимир Зеленский грозил гостям и участникам парада в столице. Затем, осознав, что сел в «кровавую лужу», хотел переложить ответственность за возможные провокации на Россию, заключила официальный представитель МИД РФ.
Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в честь 80-летия Победы. Оно начнет действовать с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
Читайте также:
Атака двух летевших на Москву украинских дронов отражена, сообщил Собянин
Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле может свергнуть Зеленского
Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и боестолкновения на границе с Сумской областью: последние новости СВО на 6 мая
Никита Кротов