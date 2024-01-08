В Германии предрекли Украине очередную потерю территорий

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Украина рискует потерять в новом 2024 году территории из-за сокращения западной помощи. Так пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«В этом году Киев окажется под гораздо большим давлением, вероятно, не сможет начать наступление и с большей вероятностью займет оборонительную позицию. Возможно, Украина даже потеряет территории», — говорится в статье.
Автор уверен, что Украине не хватит ресурсов, чтобы производить необходимое число вооружения. В материале уточняется, что эксперты начали скептически относиться к возможной победе Украины в конфликте. Это происходит в частности из-за внутриполитических дебатов в США и отсутствия общей позиции среди 27 стран Евросоюза.
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