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Украинским военным становится все сложнее удерживать оборону под давлением российских сил. Так пишет немецкое издание Handelsblatt.
«В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление», — говорится в статье.
Кроме того, автор пишет, что при освобождении оставшихся промышленных городов Донбасса российские силы значительно улучшат свои позиции, в то время как положение ВСУ сильно усугубится. Издание отмечает, что на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь.
Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко раскритиковал решение киевских властей о вторжении на территорию Курской области. Он подчеркнул, что цель операции ВСУ в российском регионе не была озвучена ему, а самостоятельно постичь её Марченко не может.
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Элина Позднякова