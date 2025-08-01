Стала известна цель Украины в конфликте

01 августа 2025, 21:57

Глава МИД Украины Сибига: цель Украины в завершении конфликта в этом году

Фото: istockphoto/reflection_art

Целью Украины является завершение боевых действий в 2025 году. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на главу МИД республики Андрея Сибигу.





Дипломат заявил, что РФ якобы имитирует мирный диалог, чтобы продвинуться на новых территориях и выиграть время. Сибига поддержал обещания американского президента Дональда Трампа ввести жесткие санкционные ограничения в отношении России и ее торговых партнеров.



По словам Сибиги, новые рестрикции приближают урегулирование, поэтому весь мир сейчас следит за тем, выполнит ли республиканец свои обещания.





«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами», — заключил Сибига.