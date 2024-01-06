Разгневанные фермеры попытались заблокировать судно с вице-канцлером ФРГ

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Spiegel сообщает, что разгневанные немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Политик возвращался из своего отпуска на севере Германии, но на причале Шлютзиля его встретила толпа из более чем 100 человек, выражавших недовольство планами правительства отменить субсидии.
Хабек предложил пообщаться с представителями протестующих, однако они отказались и попытались прорваться на судно. В ответ на это паром отчалил от берега, а полиция разогнала фермеров, применив газ.
2 января лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино, рассказал о попытке немецких СМИ утаивать протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство страны и их противостояния импорту из республики.
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Хабек предложил пообщаться с представителями протестующих, однако они отказались и попытались прорваться на судно. В ответ на это паром отчалил от берега, а полиция разогнала фермеров, применив газ.
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Артем Кузьмин