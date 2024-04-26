Стало известно об отказе ВСУ от использования Abrams

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Вооруженные силы Украины перестали применять переданные США танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами. Об этом информирует Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.
Сейчас американские эксперты совместно с украинской стороной занимаются новой тактикой применения танков, поскольку обстановка на поле боя «существенно изменилась» из-за активного использования беспилотников ВС РФ.
Активное применение БПЛА на поле боя означает, что не существует открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не боясь быть обнаруженным, заявил анонимный высокопоставленный представитель Пентагона.
Ранее в ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций в важном укрепрайоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Активное применение БПЛА на поле боя означает, что не существует открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не боясь быть обнаруженным, заявил анонимный высокопоставленный представитель Пентагона.
Ранее в ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций в важном укрепрайоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак