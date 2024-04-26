Посольства Украины работают как центры вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Николя Чинкуини, бывший сотрудник французской контртеррористической разведки, занимающийся поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне Киева.