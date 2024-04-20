В США раскрыли, сколько танков Abrams ВСУ потеряли за последние два месяца

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За минувшие два месяца украинские войска потеряли пять переданных им американских танков Abrams, об этом пишет издание The New York Times.
Как сообщил изданию высокопоставленный американский источник, США передали Украине 31 танк, пять из которых ВСУ умудрились потерять только за минувшие два месяца. Уточняется, что одна единица такой техники стоит порядка 10 миллионов долларов.
При этом, чаще всего украинские танки уничтожаются при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в NYT уже признали, что считающиеся неубиваемыми американские танки с лёгкостью поражаются российскими дронами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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При этом, чаще всего украинские танки уничтожаются при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в NYT уже признали, что считающиеся неубиваемыми американские танки с лёгкостью поражаются российскими дронами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева