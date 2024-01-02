ВС РФ уничтожили взвод украинских Leopard 2 на сватовском направлении

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko
Почти половина из поставленных Украине Leopard-2 выведена из строя. Об этом сообщает Министерстве обороны России.
Российские военные уничтожили взвод украинских танков Leopard 2А6 на сватовском направлении с помощью высокоточных боеприпасов.
Отмечается, что противник с привлечением бронетанкового взвода предпринял попытку атаки российских позиций в районе населенного пункта Терны.
Ранее сообщали, что глава Белгородского региона Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале, что система ПВО ликивидировала четыре воздушные цели при подлете к Белгороду.
Читайте также:
Военэксперт рассказал, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия Одессы.
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений.
По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» - видео.
Отмечается, что противник с привлечением бронетанкового взвода предпринял попытку атаки российских позиций в районе населенного пункта Терны.
Читайте также:
Военэксперт рассказал, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия Одессы.
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений.
По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» - видео.
Дана Игумнова