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Из-за ситуации под Харьковом ВСУ вынуждены оголять друге участки фронта. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, на некоторых направлениях фронта в рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, так как украинское командование вынуждено перебрасывать войска с различных участков под Харьков, где в настоящее время складывается наиболее напряженная обстановка.
Прежде всего оголяется фронт в районе Донбасса, заявил Ваннер.
Крое того, ВСУ испытывают нехватку личного состава возле Часова Яра, Клещеевки и Андреевки. По мнению журналиста, это связано с большими потерями в рядах украинской армии.
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Прежде всего оголяется фронт в районе Донбасса, заявил Ваннер.
Крое того, ВСУ испытывают нехватку личного состава возле Часова Яра, Клещеевки и Андреевки. По мнению журналиста, это связано с большими потерями в рядах украинской армии.
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Анастасия Хохлова