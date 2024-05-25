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В Германии раскрыли тактику ВСУ для защиты Харькова

Welt: ВСУ оголяют другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом
25 мая 2024, 09:06
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Из-за ситуации под Харьковом ВСУ вынуждены оголять друге участки фронта. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, на некоторых направлениях фронта в рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, так как украинское командование вынуждено перебрасывать войска с различных участков под Харьков, где в настоящее время складывается наиболее напряженная обстановка.

Прежде всего оголяется фронт в районе Донбасса, заявил Ваннер.



Крое того, ВСУ испытывают нехватку личного состава возле Часова Яра, Клещеевки и Андреевки. По мнению журналиста, это связано с большими потерями в рядах украинской армии.

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#всу
#Харьков
#украина
#донбасс
ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину
25 мая 2024, 08:56

Фото: istockphoto / AntonMatveev

Сотрудники таможенной службы пресекли контрабандный вывоз армейской техники на украинскую территорию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Контрабандистской деятельностью промышляли жители столицы и грузины.


В тексте публикации говорится, что граждане России и Грузии намеревались вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что деятельность контрабандистов курировали зарубежные спецслужбы.

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#уголовное товары
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#ракета
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В подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР
Подполье: Грузинские наемники находятся в жилом секторе Константиновки в ДНР
25 мая 2024, 08:41

Фото: iStock/zabelin

Представитель подпольной организации «Дозор» сообщил, что на стороне ВСУ принимают участие в военных действиях наемники из Грузии. Они замечены на территории Константиновки в Донецкой народной республике, пишет ТАСС.
В числе наемных бойцов из Грузии бывшие сотрудники МВД страны. Об этом свидетельствуют данные, переданные активистами из ДНР.

По словам собеседника издания, грузинские наемники скрывают свое присутствие в зоне СВО, в отличие от бойцов из Европы. В настоящее время они располагаются в жилых районах республики.

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В России раскрыли причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС
Малькевич: Украина сбрасывает воду с ДнепроГЭС, что помешать продвижению ВС РФ
25 мая 2024, 06:42

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Сопредседатели координационногоо совета по интеграции новых территорий Общественной палаты (ОП) Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что Украина сбрасывает воду из плотины ДнепроГЭС целенаправленно. По его словам, это делается для замедления продвижения российской армии, сообщает ТАСС.
Он заявил, что действия Киева были обусловлены успехом ВСРФ на левом берегу Днепра, не только под Крынками, но и в районе в целом. Кроме того, диверсионно-разведывательные группы неоднократно атаковали опорные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить», – добавил Малькевич.

По его словам, таким образом Украина планирует замедлить продвижение российских войск к Херсону.

О том, что Украина начала аварийный сброс воды с Днепровской ГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он сказал, что все шлюзовые ворота на плотине открыты, вода поступит через несколько дней, а острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.

В свою очередь, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов.

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#херсонская область
#запорожская область
#днепровская гэс
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Стало известно о расколе и его последствиях в рядах ВСУ
25 мая 2024, 06:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Председатель запорожского гражданского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к масштабным последствиям, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что желающих бороться за политику президента Украины Владимира Зеленского значительно снижаемся. Вынужденно мобилизованные украинцы видят реальные потери ВСУ в конфликте с Россией, а также знают о высоком уровне коррупции.

«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», – допустил он.

Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб ВСУ. «РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – заявили в ведомстве.

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Группировка «Юг» сообщила потери трех бригад ВСУ
Группировка «Юг» разгромила 3 бригады ВСУ, потерявшие более 400 солдат
25 мая 2024, 06:00

Фото: iStock/gor Ivanov

Российские бойцы группировки «Юг» нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника оцениваются более чем в 400 военнослужащих. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группы Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
Кроме того, украинские войска потеряли 3 машины, 155-мм гаубицы М777 и «Мста-Б», а также станцию контрбатарейной борьбы батареи AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.

Астафьев добавил, что бойцы группировки отрабатывают свои позиции на переднем крае линии боевого соприкосновения. В районе Константиновки, Андреевки и Нового они нанесли удары по технике и личному составу 72-й и 93-й механизированным бригадам и 111-й бригаде терробороны ВСУ.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю позиций на покровском направлении.

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#сво
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Названо российское оружие, создающее проблемы для системы ПВО Киева
25 мая 2024, 04:36

Фото: iStock/e-crow

Новая планирующая бомба, которую несут самолеты Воздушно-космических сил России, вызывают проблемы у системе ПВО Киева, сообщается в публикации The War Zone (TWZ).
Издание обратило внимание на кадры универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30 СН, сброшенные с истребителя Су-34.

«Похоже, что это оружие прочно укоренилось в российском арсенале, что создаст дополнительные проблемы для украинских операторов противовоздушной обороны, находящихся в тяжелом положении», – говорится в публикации.

Автор отметил, что УМПБ отличаются от бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) более совершенной конструкцией. Компактный корпус УМПБ обеспечивает лучшую аэродинамику и большую дальность полета. Считается, что боеприпас получил инерциальную и спутниковую систему навигации для наведения на цель.

Ранее, в мае, было опубликовано видео, на котором видно, как несколько УМПБ сбрасываются на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

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#всу
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На Украине заявили о потере позиции на покровском направлении
Генштаб ВСУ признал потери позиций на покровском направлении
25 мая 2024, 01:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о потере позиций на покровском направлении к востоку от села Евгеньевка, передает Telegram-канал ведомства.
Ранее Украина приняла решение о сокращении численности кадровых офицеров ВСУ Предполагается, что Генштаб будет сокращен на 60%, а личный состав – отправлен на фронт.

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#военные
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В США признали отступление ВСУ близ Харькова
Военкор США Ланкастер: ВСУ продолжают отступление и сдачу деревень под Харьковом
24 мая 2024, 23:00

Фото: iStock/Irina Piskova

Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США и военный журналист Патрик Ланкастер заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены продолжить отступление на харьковском направлении.
Военкор признал, что с каждым днем все больше населенных пунктов переходят под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает сдачу деревень и поселков под Харьковом.

Ланкастер добавил, что Москва добилась значительного прогресса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Взятие Россией Авдеевки стало поворотным моментом в конфликте, после чего российская армия двинулась вперед.

Ранее сообщалось, что Украина изучает возможность вывода украинских войск с позиций в Харьковской области. Полтавские специалисты изучают действий украинских подразделений, самовольно оставивших позиции на этом направлении фронта.

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#москва
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На Украине нашли виновных в прорыве армии РФ под Харьковом
На Украине обвинили 28 командиров в прорыве армии РФ в Харьковской области
24 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Olena_Z

Управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства по фактам прорыва ВС РФ госграницы в Харьковской области.
Об этом рассказывают украинские СМИ. Следствие обвинило в сдаче девяти сел 28 командиров Вооруженных сил Украины. Они не организовали должным образом оборону позиций на границе. Это привело к потере техники и личного состава.

В делах фигурируют фамилии командующего ОТГ, командиров бригады и других.

По данным управления, 10 мая 2024 года в районе в ходе атак армии РФ роты первого эшелона обороны украинские боевики бросали боевые позиции. Из-за этого наступление пришлось отбивать силам 2-го эшелона обороны.

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