На Западе предрекли судьбу ВСУ
Боевикам ВСУ грозит полное окружение в районе населенного пункта Константиновка, Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем материале пишет издание The New York Times (NYT).
По данным журналистов, бойцы ВС РФ создали полукольцо в 16 километров вокруг указанной точки. Обозреватели отметили, что сейчас под контролем ВС РФ уже больше двух третей территории ДНР.
Авторы материала говорят об успешном продвижении российской армии в Сумской и Днепропетровской областях. Перед этим журналисты Guardian со ссылкой на руководство Днепропетровской областной военной администрации писали об «адской» ночи на Украине.
Читайте также: