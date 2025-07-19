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На Западе предрекли судьбу ВСУ

NYT: боевикам ВСУ в Константиновке грозит полное окружение армии России
Фото: istockphoto/IherPhoto

Боевикам ВСУ грозит полное окружение в районе населенного пункта Константиновка, Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем материале пишет издание The New York Times (NYT).



По данным журналистов, бойцы ВС РФ создали полукольцо в 16 километров вокруг указанной точки. Обозреватели отметили, что сейчас под контролем ВС РФ уже больше двух третей территории ДНР.

Авторы материала говорят об успешном продвижении российской армии в Сумской и Днепропетровской областях. Перед этим журналисты Guardian со ссылкой на руководство Днепропетровской областной военной администрации писали об «адской» ночи на Украине.

Никита Кротов

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