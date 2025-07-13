13 июля 2025, 10:03

Фото: Минобороны РФ

Российские войска по всем направлениям продолжают методичное наступление, отражая контратаки ВСУ и закрепляясь на новых рубежах. За последние сутки подразделения ВС РФ освободили ряд населённых пунктов, создав угрозу флангового охвата украинской группировки. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тёткинское направление Сумское направление Харьковское направление Покровское направление Краснолиманское направление Угледарское направление Купянское направление Часовоярское направление



Тёткинское направление

Сумское направление

Харьковское направление

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в освобождении Курской области

Покровское направление

Краснолиманское направление

Угледарское направление

Купянское направление

Часовоярское направление