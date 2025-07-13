Оперативное окружение ВСУ под Угледаром, выход ВС РФ к Оскольскому водохранилищу: последние новости СВО на 13 июля
Российские войска по всем направлениям продолжают методичное наступление, отражая контратаки ВСУ и закрепляясь на новых рубежах. За последние сутки подразделения ВС РФ освободили ряд населённых пунктов, создав угрозу флангового охвата украинской группировки. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Тёткинское направление
На Тёткинском участке фронта украинские формирования вновь предприняли ряд атак, однако все их попытки прорыва были решительно пресечены. В ходе боестолкновений противник понёс существенные потери, в то время как российские подразделения продолжили успешное продвижение в Сумском направлении.
За прошедшие сутки подразделения мотострелков ВС РФ завершили зачистку восьми жилых секторов в районе населённого пункта Рыжевка, вытеснив оттуда украинские силы. Десантники ВДВ провели успешную операцию по очистке лесных массивов вблизи Бессаловки, нейтрализовав обнаруженные группы противника и закрепившись на занятых рубежах.
Российские военные точечными ударами артиллерии и авиационной поддержки на приграничных территориях уничтожили миномётные позиции и единицы бронетехники ВСУ. Предпринятая украинской стороной контратака в районе Рыжевки была сорвана: свыше половины атакующих ликвидировано, уцелевшие части в беспорядке отступили.
Сумское направление
За минувшие сутки морская пехота РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, штурмом выбила украинские формирования из ряда укреплённых опорных пунктов в приграничных лесных массивах. Войска закрепляются на занятых позициях, отражая попытки ВСУ вернуть утраченные рубежи.
Российские мотострелковые подразделения в ходе напряжённых боёв продвинулись вглубь населённого пункта Варачино, полностью зачистив от противника несколько домовладений. Десантники ВДВ провели успешные операции в районе Юнаковки, очистив от врага жилые сектора и расширив контроль над прилегающими лесными массивами.
Харьковское направление
С этого направления поступают сведения о ликвидации сразу девяти штурмовых подразделений Вооружённых сил Украины вместе с их вооружением и оборудованием для спутниковой связи. В Волчанске российские военные успешно освободили ещё пять жилых зданий.
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Покровское направление
На данном направлении подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление. Южнее Котляровки российские войска прорвали оборону противника, полностью заняли Новониколаевку и выбили врага из Новосергеевки. На северо-восточных подступах к Покровску российские военные вошли в Фёдоровку и установили контроль над большей частью Новоторецкого.
Противник предпринимает отчаянные попытки контратаковать, однако все атаки успешно отбиваются с нанесением значительных потерь живой силе и технике ВСУ.
Краснолиманское направление
ВС РФ продолжают успешное продвижение в этом районе. От Зелёной Долины ВС РФ расширяют зону контроля, срезая вражеский выступ в районе Пески Радьковские. Активные боевые действия ведутся по линии Глущенково-Шандриголово-Новосёловка, где противник оказывает ожесточённое сопротивление.
Особенно значимым достижением стало продвижение российских подразделений к первым рубежам обороны ВСУ в районе Оскольского водохранилища. На отдельных участках российские военные уже вступили в соприкосновение с основными оборонительными позициями противника.
Угледарское направление
Российские подразделения ведут наступление на Воскресенку с двух направлений — с востока и юга, создавая угрозу окружения противника. В ходе успешных операций наши войска полностью заняли населённый пункт Грушевское и закрепились на западных окраинах Новохатского.
Особенно важно, что украинские формирования оказались прижаты к реке Волчья, при этом все переправы через водную преграду были уничтожены российскими войсками. Это значительно ограничило манёвренные возможности противника и лишило его путей отхода и подвоза подкреплений.
Купянское направление
К северу от Купянска ВС РФ вышли к железнодорожной линии в районе Радьковки, закрепившись на стратегически важном рубеже. На северном участке фронта российские части продвинулись западнее Мелового и достигли подступов к Верхней Двуречной, находящейся всего в 5 км от государственной границы.
Отмечено организованное отступление подразделений ВСУ в направлении линии Хатнее-Амбарное, где противник, по всей видимости, пытается создать новый оборонительный рубеж. Российские войска, сохраняя инициативу, методично развивают наступление, используя преимущество в огневом подавлении и маневренности. На занятых территориях проводятся мероприятия по зачистке и закреплению позиций.
Часовоярское направление
В районе Попов Яра зафиксировано успешное продвижение ВС РФ, укрепляющих свои позиции. Противник предпринял контратаку в районе Александро-Калиново, однако атака была отбита с существенными потерями для ВСУ.
В Часов Яре освобождён ряд жилых кварталов в южной части города. Особенно важным стало продвижение в районе Григоровки, где российские подразделения выбили противника с укреплённых позиций у канала. Это открывает перспективы для дальнейшего наступления в направлении населённых пунктов Марково и Новомарково.
В настоящее время ВС РФ закрепляются на достигнутых рубежах, отражая попытки противника вернуть утраченные позиции. Отмечено снижение активности ВСУ на данном направлении, что может свидетельствовать о перегруппировке их сил.