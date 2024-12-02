В Кремле отметили рост усталости от Зеленского на Украине

На Украине растет усталость от Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что в 2025 году могут состояться переговоры по урегулированию украинского конфликта.