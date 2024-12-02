В Кремле отметили рост усталости от Зеленского на Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
На Украине растет усталость от Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что в 2025 году могут состояться переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Матвиенко не исключила вероятность проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в 2025 году. По ее словам, вероятность начала переговоров в 2025 году значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет.
Тем временем в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и объявить об очередной военной помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро.
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«Дело в том, что динамика, динамика на фронтах, она понятна. Понятны также процессы, которые происходят на Украине: есть усталость от Зеленского, эта усталость растет», — заявил Песков.
Тем временем в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и объявить об очередной военной помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро.
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Элина Позднякова