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В Кремле отметили рост усталости от Зеленского на Украине

Песков: На Украине растет усталость от Зеленского
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

На Украине растет усталость от Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что в 2025 году могут состояться переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Матвиенко не исключила вероятность проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в 2025 году. По ее словам, вероятность начала переговоров в 2025 году значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет.

«Дело в том, что динамика, динамика на фронтах, она понятна. Понятны также процессы, которые происходят на Украине: есть усталость от Зеленского, эта усталость растет», — заявил Песков.


Тем временем в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и объявить об очередной военной помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро.

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Главком ВСУ Сырский отметил недостаточную подготовку украинских офицеров
02 декабря 2024, 13:30

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский отметил недостаточную подготовку украинских офицеров на служебном совещании с участием руководителей подразделений Генштаба ВСУ, командирами частей и начальниками учебных центров.
«Не осталась без внимания подготовка офицеров тактического звена, содержание которой сейчас нуждается в усовершенствовании, в том числе и увеличение сроков обучения. Такие предложения высказали начальники высших военных учебных заведений», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские командиры также отмечают необходимость усовершенствования подготовки военных.

По словам Сырского, каждый командир должен самостоятельно отвечать за качество подготовки штаба, а также обучаться вместе со своими подчиненными, так как результаты на поле боевых действий напрямую зависят от подготовки личного состава, заключил главком ВСУ.
Боевые результаты напрямую зависят от качества подготовки воинов.

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Стало известно, за что сражаются ВСУ в Курской области
Боевик «Айдара»* Бунятов: ВСУ сражаются за каждый метр в Курской области
02 декабря 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Olena_Z

ВСУ сражаются за каждый метр на курском направлении, пишет «Лента.ру», приводя слова одного из боевиков запрещенного в России «Айдара»* Станислава Бунятова.
«Курское направление сейчас очень активно и насыщено боями, в основном пехота, но бывают случаи прямых контактных боев тяжелой техники», — сказано в публикации.
Бунятов добавил, что российские военные пользуются всем накопленным опытом против украинских боевиков. Он отметил, что классическое лобовое истощение наиболее эффективно.

Бунятов резюмировал, что обе стороны ежедневно теряют бойцов, пока «вырисовывается» четкая линия боевого соприкосновения, где нет «пробелов».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.

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В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине
Глава МИД ФРГ Бербок назвала визит в КНР началом мирного процесса по Украине
02 декабря 2024, 13:05

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/МИД РФ)

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters.
По словам Бербок, чтобы защитить безопасность Европы, в том числе и Германии, сегодня необходимо поддержать Киев. Она отметила, что ее визит является символом необходимости вступления стран в мирный процесс по Украине.

Бербок добавила, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев также «призван как можно скорее приблизиться к установлению мира».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно состояние удерживавшего опорник три недели бойца ВС РФ Алиева
RT: Удерживавший опорник три недели боец ВС РФ Алиев восстанавливается
02 декабря 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Боец российской армии Закарья Алиев, удерживавший в одиночку опорник в течение трех недель на запорожском направлении, восстанавливается, пишет RT, ссылаясь на военного.
«Уже четыре килограмма веса набрал! Мне ставят уколы, делают капельницы, дают много таблеток. После выписки направят в санаторий восстанавливаться», — пояснил собеседник.

Известно, что Алиеву диагностировали язву желудка, которую он получил из-за голода, а также большую потерю веса. У пациента болели кости, сама боль была постоянной.

Недавно бойца навещали депутаты Госдумы. Герою вручили часы и награду. В Минобороны сейчас решают вопрос о награждении, пояснил он.

Закарья Алиев заключил, что о возвращении в зону боевых действий пока не думал.

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#вс рф
#новости
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Участник штурма аэропорта в Гостомеле рассказал о первых часах СВО
Участник операции под Гостомелем рассказал о штурме аэропорта в первые часы СВО
02 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Участник спецоперации, который штурмовал аэропорт в городе Гостомель под Киевом, рассказал о первых часах СВО. Об этом сообщает издание «СобкорУфа».
По его словам, специальная военная операция началась с высадки российских бойцов в Гостомеле, который находится в 25 км от Киева. Он рассказал, что небольшая группа солдат на протяжении нескольких часов удерживала превосходящие силы ВСУ до подхода основных российских сил.

Военный ВС РФ добавил, что в ходе СВО он получил травму, которая не позволила ему продолжить службу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Зеленский сделал заявление о потерянных украинских территориях
Зеленский признал, что у Киева нет сил для возвращения потерянных территорий
02 декабря 2024, 11:41

Владимир Зеленский

ВСУ не имеют необходимых сил для возвращения потерянных территорий. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью агентству Kyodo.
«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что на сегодняшний день украинский конфликт находится в сложном периоде.

Зеленский также заявлял, что у Киева нет сил для возвращения Крыма и настал момент искать дипломатические пути для решения конфликта. Однако он уточнил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда станет «настолько сильной», чтобы иметь возможность противостоять ей.

Ранее исследователь США Майк Адамс написал, что Зеленский выберет лишь цвет ручки, которой подпишет безоговорочную капитуляцию. Таким образом американец отреагировал на слова главы киевского режима о том, что он может отказаться от некоторых земель и прекратить огонь в обмен на членство республики в НАТО.

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Стало известно, зачем Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года
Шольц объявит о новых поставках вооружений Киеву на 650 миллионов евро
02 декабря 2024, 11:06

Фото: iStock/alzay

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским объявит об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.
Ранее стало известно, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

«Моим новым визитом сюда, в Киев, я бы хотел выразить свою солидарность с Украиной. Я бы также хотел, здесь, на месте, ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину», — заявил Шольц.

Он добавил, что на встрече с Зеленским он объявит о новой поставке военной помощи для Киева стоимостью 650 миллионов евро. Вооружение будет направлено уже в декабре, уточнил Шольц. Он подчеркнул, что Украина может положиться на ФРГ.

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#шольц
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ВС РФ гонят ВСУ из ДНР, не позволяя закрепляться на новых позициях
Пушилин: ВС РФ не Пушилин: ВС РФ не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях в ДНР
02 декабря 2024, 10:57

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Армия России успешно освобождает населенные пункты в ДНР от ВСУ и не позволяет подразделениям противника закрепиться на новых позициях. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что ВСУ стараются максимально долго удерживаться на подготовленных укрепленных позициях, куда перебрасывают резервы, несмотря на большие потери в личном составе и вооружении. Тем временем российские бойцы успешно освобождают населенные пункты от присутствия ВСУ, где сразу начинают оказывать всю необходимую помощь мирному населению.

«Буквально ежедневно фиксируем, что подразделения Вооруженных сил РФ освобождают территорию ДНР и продвигаются практически по всем ключевым направлениям. Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях», — рассказал Пушилин.

По его словам, на сегодняшний день инициатива находится на российской стороне.

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Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины
Столтенберг: Украина может временно уступить территории ради прекращения огня
02 декабря 2024, 10:34

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Tagesschau.
По его словам, необходима линия прекращения огня, которая в идеале должна охватывать все территории, контролируемые Россией сегодня. Экс-генсек НАТО подчеркнул, что это не очень реалистично в ближайшее время.

Столтенберг выразил мнение, что Киев может пойти на «временную уступку» территорий ради прекращения боевых действий. Украине важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в Североатлантический альянс и иные способы поддержки, заключил он.

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