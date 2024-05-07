В США назвали возможный способ ввода войск стран Запада на Украину

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Страны Запада могут перебросить своих военных на Украину, а объединить их в силы НАТО. Такое предположение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Французы собираются обмануть НАТО отправкой двух тысяч военных, которых можно расширить до 12 тысяч и довести до 20 тысяч, если привлечь Прибалтику, а затем поляков, британцев и других, увеличив это число до 60 тысячи, а затем попытаться убедить русских не нападать на них», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Тогда эти 60 тысяч военных можно преобразовать в силы НАТО и отправить на территорию Западной Украины. Риттер пояснил, что руководства стран Запада понимают, что Украина вскоре проиграет. Теперь они хотят привлечь силы альянса, чтобы попытаться спасти Киев.
Однако, по словам экс-разведчика, проблема такого плана заключается в том, что Россия не станет играть по чужим правилам. Москва уже предупредила, что французские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации станут законной целью для ВС РФ.
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