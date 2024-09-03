В Германии спрогнозировали бегство миллионов людей из Украины

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Грядущей зимой у Украины начнутся серьезные проблемы с электричеством, что приведет к бегству миллионов украинцев. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Издание пишет, что по всей Украине происходит регулярное отключение электричества. Однако в летний период такие действия не вызывают особых неудобств.
По мнению автора, на сегодняшний день на Украине осталась лишь половина производственных мощностей энергии. Таким образом, уже грядущей зимой ситуация может стать очень тяжелой.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны.
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«Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. Начнется массовое бегство миллионов людей», — говорится в статье.
По мнению автора, на сегодняшний день на Украине осталась лишь половина производственных мощностей энергии. Таким образом, уже грядущей зимой ситуация может стать очень тяжелой.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны.
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Элина Позднякова