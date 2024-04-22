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«Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

Станислав: российскую систему РЭБ «Волнорез» пытаются копировать другие армии
22 апреля 2024, 14:11
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Первую в мире модульную компактную систему РЭБ «Волнорез» пытаются копировать армии других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее разработчика Станислава.
«В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и законодателями мод», — отметил он.

Станислав пояснил, что после появления «Волнорезов» про них написали западные СМИ. Они назвали их «новым оружием президента РФ Владимира Путина». По словам специалиста, аналогов российского «Волнореза» как класса соответствующей техники — компактной модульной системы РЭБ — не было ни у одной армии мира.



Ранее специалисты научно-производственного предприятия «Герань» разработали переносной антидрон «Гюрза», который оснащен искусственным интеллектом. Отмечается, что в системе дрона установлены интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют ему принимать самостоятельные решения о блокировке радиочастот соперника. «Гюрза» уже применяется на территории СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дома для переселенцев из аварийного жилья в Яхроме сдадут до конца сентября
22 апреля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дома с квартирами для 168 семей переселенцев из аварийного жилья возводят в городе Яхрома Дмитровского городского округа, сдать новостройки в эксплуатацию должны до конца третьего квартала текущего года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объектах ведутся фасадные работы, устройство внутренних инженерных сетей и чистовая отделка помещений. В новые дома из аварийных переедут 168 семей — это 410 человек», — говорится в сообщении.
Расселены будут дома №№23, 24 и 25 по улице Ленина в городе Яхрома, а также дом №1 по Парковой улице.

Переселенцы получат квартиры с чистовой отделкой.

Ранее сообщалось, что в 12 городских округах Московской области на прошлой неделе расселили более 80 человек расселили из 1,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

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Аналитики «Авито» выяснили, работники какой сферы наиболее работоспособны в апреле
«Авито Работа»: выше всего свою продуктивность в апреле оценили работники сельского хозяйства
22 апреля 2024, 14:51

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

Эксперты «Авито Работы» провели исследование и выяснили сферу, представители которой высоко оценивают свою работоспособность.
В рамках исследовния было опрошено более 7 000 работающих россиян. Для определения среднего уровня продуктивности, респондентов просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале.

По итогам опроса оказалось, что в апреле этого года больше половины (54%) респондентов оценили свои мотивацию и продуктивность на работе на 8–10 баллов из 10 возможных. Согласно аналогичному исследованию в марте текущего года, таких респондентов было 65%.

Наиболее высоко свою работоспособность оценили работники сельского хозяйства и агропромышленности (65%), туризма и ресторанно-гостиничной сферы (61%), банкинга и инвестиций (61%).

Согласно исследованию, в марте текущего года лидерами по продуктивности стали работники бухгалтерии и финансов — 71% респондентов этой сферы высоко оценивали свою продуктивность. На втором и третьем местах были работники автомобильного бизнеса (71%) и онлайн-торговли (69%).

Также было проведено исследование по территориальному признаку. Оказалось, что в апреле текущего года наибольшей продуктивностью смогли похвастаться работники из Омска (61%), Казани (58%), и Уфы (57%).

В марте 2024 года самыми замотивированными на работу были жители Ростова-на-Дону. Второе место в мартовском рейтинге также занимала Казань — 72% респондентов рассказали о своей высокой рабочей мотивации и продуктивности. В тройку самых продуктивных россиян в прошлом месяце вошли жители Омска (67%).

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#казань
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Метеоролог Шувалов озвучил прогноз погоды на неделю
22 апреля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Весенняя погода переменчива и по традиции таит в себе немало сюрпризов. О погоде, ожидающей жителей Подмосковья на начавшейся неделе, лучше всего могут рассказать профессиональные синоптики.
О том, чего ожидать на исходе второго весеннего месяца, в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист отметил, что в ближайшие два дня погода несколько «охладит» жителей региона. Во вторник ожидается около 13 градусов тепла, в среду — не более 15.

«Однако преимуществом будет тот факт, что в эти дни не ожидается дождей», — сказал синоптик.

Вторая половина рабочей недели будет более тёплой. По словам Шувалова, воздух прогреется до 19-21 градуса. Зато в эти дни ожидаются дожди. Наиболее обильными и продолжительными будут осадки в первой половине дня в четверг, уточнил эксперт. В пятницу возможна гроза.

Всю неделю ожидаются скачки атмосферного давления. Оно заметно вырастет к среде, в четверг упадёт, а к выходным снова начнёт повышаться. Александр Шувалов отметил, что погода на предстоящей неделе будет теплее, чем обычно в это время года. К концу недели температура воздуха превысит средние значения на четыре-пять градусов, а это заметный показатель, заключил специалист.

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Меры в отношении мигрантов, причастность Украины и США, жертвы: месяц с теракта в «Крокусе»
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно спустя месяц
22 апреля 2024, 14:25

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ровно месяц назад Россию потрясла новость о страшных событиях, произошедших в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта в помещение ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по посетителям, в числе которых были женщины и дети. О самом масштабном за последние десятилетия теракте в России, жертвах, и о том, за что выходцы из Таджикистана расправились с безоружными людьми, расскажет редакция «Радио 1».

Теракт 22 марта 2024 в подмосковном «Крокус Сити Холле»


Вечером 22 марта тысячи москвичей и гостей столицы собрались на концерт группы «Пикник». За несколько минут до начала выступления коллектива в здание ворвались вооруженные террористы. Четыре уроженца Таджикистана в упор расстреливали людей, после чего подожгли здание «Крокуса».
По видеозаписям с камер видеонаблюдения можно сделать вывод о том, что теракт произошел за считанные минуты.

В 19:55 стрелки оставили автомобиль в зоне парковки и беспрепятственно вошли в помещение. В 20:13 боевики уже вышли из здания. Спеша скрыться, они сбили ребенка, который до настоящего времени проходит лечение.


Задержание террористов


Через несколько часов после совершения теракта террористов задержали в Брянской области. Они намеревались пересечь границу с Украиной, где их ожидали сообщники, руководившие их действиями по телефону. Во время допроса фигуранты рассказали, что за массовое убийство безоружных людей им пообещали заплатить по 500 тысяч рублей.

Вскоре обвиняемым была избрана мера пресечения. Они помещены под стражу до 22 мая. Кроме непосредственных исполнителей теракта, были задержаны их пособники. Это двое братьев Исломовых и их отец. Один из фигурантов передал террористам деньги, а второй предоставил автомобиль, на котором боевики пытались скрыться.

Также был арестован уроженец Таджикистана, который сдал квартиру стрелкам.


Жертвы теракта в «Крокусе»


В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека. Более 300 получили ранения. Десятки пострадавших продолжают находиться в больницах.


Проверка мигрантов


Вскоре после трагедии в «Крокусе» власти страны приняли решение об ужесточении миграционной политики. Общественность и правоохранительные органы сделали вывод, что условия для совершения теракта во многом созданы в связи с массовыми нарушениями, повлекшими ситуацию с практически бесконтрольным прибытием в Россию уроженцев Центральной Азии.

Уже на следующий день после теракта в метро, на вокзалах и в аэропортах начали тщательно проверять документы и досматривать личные вещи приезжих. Спустя несколько дней начались проверки в местах, где мигрантов больше всего: на стройках, в общежитиях, в общепитах. Начались задержания тех, кто содействовал незаконной миграции: по подозрению в торговле языковыми сертификатами.

Главы регионов стали ужесточать правила пребывания мигрантов на территории субъектов, а также ограничивать сферы, в которых иностранцы могут быть трудоустроены.

Причастность Украины к теракту в «Крокусе»


Следствие установило, что с терактом, помимо самих исполнителей, связаны еще 11 человек, которые находились в контакте с украинскими спецслужбами. Также установлены источники финансирования группировки. Одним из них является украино-американский фонд Burisma, контролируемый Хантером Байденом.

На заседании Совбеза ООН спецпредставитель РФ Василий Небензя по этому поводу сделал заявление о том, что в России ожидают объяснений по сути данного обстоятельства.

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В Кашире провели акцию «Безопасный двор»
22 апреля 2024, 14:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Акцию «Безопасный двор», направленную на снижение риска ДТП во дворах и внутриквартальных проездах, провели сотрудники Госавтоинспекции вместе с отрядом юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) на одной их детских площадок в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Автоинспекторы напомнили жителям о правилах безопасного поведения во время прогулок и рассказали о самых распространённых ошибках, которые допускают пешеходы», — говорится в сообщении.
В ходе акции была также затронут тема поведения на дорогах велосипедистов и любителей электросамокатов.

В завершении акции всем участникам подарили световозвращатели. Эти аксессуары делают пешехода гораздо заметнее на дороге в тёмное время суток, благодаря чему снижается риск ДТП.

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#госавтоинспекция
#акция
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В Щёлкове обновят 18 лифтов в многоквартирных домах
22 апреля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

18 новых лифтов появятся в городском округе Щёлково в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Старые лифты заменят на трех адресах в Щёлково и на четырех улицах Монино.

«Ежегодно по программе капремонта в многоквартирных домах округа меняются коммуникации, лифты, кровля и проводятся фасадные работы. Мы совместно с Фондом капитального ремонта Московской области и Управлением технадзора капитального ремонта контролируем работы на всех этапах, что гарантирует качество их выполнения», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что новые лифты российского и белорусского производства будут оснащены светодиодным освещением и дверными проёмами с «умными датчиками».

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#подмосковье
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В Кашире для школьников провели урок «Путь к звездам»
22 апреля 2024, 13:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширские школьники узнали об истории развития космонавтики на уроке «Путь к звездам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Информационно-познавательный час «Путь к звездам» провели 18 апреля для семиклассников школы №4 городского округа Кашира.

«На мероприятии школьников познакомили с вкладом ССР в развитие космической отрасли. Познакомили детей с историей становления Юрия Гагарина первым человеком, который полетел в космос и по каким причинам он стал космонавтом. Также дети смогли узнать о том, что такое МКС, чем занимаются её сотрудники и наглядно познакомится с ней благодаря презентации», - поделились в пресс-службе.

Кроме этого, школьников познакомили с требованиями Роскосмоса для желающих стать космонавтами и количеством у России космодромов, а также разъяснили почему все космические корабли запускаются по ходу вращения земли.

Стоит отметить, что мероприятие проводила специалист Каширского молодежного центра Дарья Шершнева.

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Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве
ГБР Украины обвинило застреливших полицейского в Виннице военных в дезертирстве
22 апреля 2024, 13:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащим ВСУ, которые были замешаны в убийстве полицейского во время досмотра в Виннице, предъявили обвинения в дезертирстве. Об этом пишет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало в своем Telegram-канале.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из их воинской части», — говорится в сообщении бюро.
20 апреля украинские СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины. Вскоре их автомобиль обнаружили на пути в Одесскую область.

Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по их задержанию. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. 21 апреля полиция Украины сообщила о задержании злоумышленников, которыми оказались отец и сын. По данным следствия, военнослужащие самовольно покинули воинскую часть в Одесской области 19 апреля.

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Жители Каширы написали «Тотальный диктант»
22 апреля 2024, 13:34

Фото: пресс-служба г.о. Кашира

Всероссийскую акцию «Тотальный диктант» провели в разных регионах страны, присоединились к акции и жители Каширы. Основной площадкой «Тотального диктанта» в округе стала школа №2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Акция «Тотальный диктант» направлена на повышение статуса русского языка – символа нашей государственности. А кроме того, это хороший способ проверить свою грамотность», — сказал начальник Управления образования округа Кашира Владимир Марухин.
Он добавил, что акцию провели не только в школе №2, но ещё в нескольких школах округа.

В этом году акция «Тотальный диктант» проводилась в России в двадцатый раз. Автором диктанта стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева, многократная финалистка премии «Большая книга».

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#кашира
#диктант
#мероприятия
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