«Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

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Первую в мире модульную компактную систему РЭБ «Волнорез» пытаются копировать армии других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее разработчика Станислава.
«В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и законодателями мод», — отметил он.
Станислав пояснил, что после появления «Волнорезов» про них написали западные СМИ. Они назвали их «новым оружием президента РФ Владимира Путина». По словам специалиста, аналогов российского «Волнореза» как класса соответствующей техники — компактной модульной системы РЭБ — не было ни у одной армии мира.
Ранее специалисты научно-производственного предприятия «Герань» разработали переносной антидрон «Гюрза», который оснащен искусственным интеллектом. Отмечается, что в системе дрона установлены интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют ему принимать самостоятельные решения о блокировке радиочастот соперника. «Гюрза» уже применяется на территории СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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