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В Германии выразили беспокойство тем, что применила Россия в зоне СВО

Репке: после удара России бомбой ОДАБ-1500 поднялся дым в километр
30 марта 2024, 13:20
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Россия впервые применила в зоне проведения спецоперации тяжелую объемно-детонирующую авиабомбу (ОДАБ) массой в 1500 кг. Такими предположениями поделился военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, припас был применен ВС РФ в Сумской области. После удара бомбы, в небе образовался столб густого дыма высотой в 1 километр. Репке отметил, что российские бомбы способны поражать цели на большом расстоянии. Они обладают значительной силой поражения.

Специалист также спрогнозировал изменения в конфликте после применения такого вида вооружения.

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#украина
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#вооружения
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Украина начала поставлять на фронт макеты оружия
The Guardian: Украина начала поставлять на фронт больше поддельного оружия
30 марта 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Украина начала поставлять на фронт больше поддельного оружия и муляжи снарядов. Об этом сообщает издание The Guardian.
По информации агентства, таким образом ВСУ пытаются создать ложные цели для российской армии.

Спрос на муляжи оружия возрос после того, как удары по местам хранения боеприпасов участились со стороны ВС РФ. Поддельное оружие изготавливается на Украине, затем снаряжения хранится в опорных пунктах и складах. сообщают авторы статьи.

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#спрос
#всу
#вс рф
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Военкор Татаринов сообщил о ликвидации в Измаиле полковника ВСУ Сергеева
Военкор Татаринов: Ударом ФАБ в Измаиле уничтожен полковник ВСУ Сергеев
30 марта 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Zeferli

В результате удара российской фугасной авиационной бомбы в Измаиле Одесской области был уничтожен командир 126-й бригады местной территориальной обороны ВСУ полковник Анатолий Сергеев. Прилёт пришёлся прямо в штаб подразделения.
Об этом в своём телеграм-канале «Шёпот фронта» написал военный корреспондент Руслан Татаринов. По его словам, по итогам прошлого года количество убитых украинских полковников исчислялось сотнями. Очередной командир подразделения ВСУ нашёл свою смерть в результате бомбового удара, нанесённого тактической авиацией Военно-космических сил России.

Отмечается, что украинская армия несёт колоссальные потери в зоне специальной военной операции. По данным министерства обороны РФ, за время проведения СВО Киев потерял убитыми более 444 тысяч своих военнослужащих. Также российскими военными было уничтожено свыше шести тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.

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В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
30 марта 2024, 10:10

Фото: iStock/JARAMA

В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Он не привел данных о том, о каком именно объекте идет речь, сообщив лишь то, что пораженный объект находится в Никопольском районе. Прежде также сообщалось о повреждении военной цели ВС РФ в Полтавской области.

Степень повреждений и назначение объекта власти Украины не озвучили. Минобороны РФ до настоящего времени информацию не комментировало.

Также стало известно о поражении ТЭС в Харьковской области. В результате массированного ракетного удара объект полностью оказался разрушен.

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#минобороны рф
#украина
#вс рф
#сво
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Российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении - видео
Российские операторы БПЛА показали видео уничтожения танка Leopard по Донецком
30 марта 2024, 08:50

Фото: istockphoto/dr_evil

Операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск с помощью своих «птичек» немецкий танк Leopard на Донецком направлении. Об этом рассказал командир взвода беспилотников с позывным Батайск.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что бойцы его подразделения получили информацию от соседней части, что на их участке концентрируется боевая техника противника. Эти данные также подтвердила воздушная разведка. Был экстренно поднят в воздух расчёт FPV-дронов (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.). Точным попаданием боеприпаса танк неприятеля был уничтожен.

По словам Батайска, сначала из-за пыли не удавалось определить тип поражённой вражеской техники. Но затем появились кадры видеозаписи, переданные с дрона-разведчика, с помощью которых удалось определить, что уничтоженным танком был Leopard производства Германии.

Российский боец рассказал, что западная техника совсем не является неуязвимой, какой её пытались представить союзники Киева. Танки Leopard и Abrams не обладают какой-то повышенной защитой и живучестью и прекрасно превращаются в металлолом российскими военными, заключил Батайск.






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#техника
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#воздух
#кадры
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На европейских кладбищах растёт число могил погибших на Украине наёмников
30 марта 2024, 08:49

Фото: istockphoto/breakermaximus

На кладбищах европейских стран появляется всё больше могил наёмников, нашедших свою смерть на Украине. Это происходит несмотря на заверения, раздаваемые европейскими политиками своим избирателям в том, что погибать за них будут только украинские граждане.
Одна из таких могил расположена на военном кладбище в Варшаве. В ней покоится Даниэль Штыбер 1987 года рождения, передаёт РИА Новости. Надпись на обелиске гласит: «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец». На фотографии — улыбающийся молодой человек в полной боевой выкладке и с оружием. Он был инструктором по стрельбе и погиб на Украине, подорвавшись на мине в ноябре 2022 года.

В разное время в польских СМИ появлялись отрывочные сведения о гражданах страны, погибших на Украине. Например, Томаш Валенка, погибший от осколков танкового снаряда, ранее был бойцом ММА. Он присоединился к Международному легиону ВСУ в Феврале 2022 года. В ночь на 5 декабря в этом подразделении погибли ещё двое бойцов из Польши. 40-летний Кшиштоф Тыфель попал под огонь российской артиллерии в тренировочном лагере, не успев доехать до передовой. Командир взводя Януш Шеремет погиб в тот же день, когда принял командование подразделением.

Ещё одна могила находится во французском городке Анси. В ней упокоен прах Давида Донша, который приехал на Украину в августе 2022 года, вступил в неонацистский батальон «Сич» и был убит под Донецком 7 февраля 2023 года.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили более шести тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. «Лидирует» в этом списке Польша.

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Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
МО: Вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8 ликвидировали пункт ВСУ под Купянском
30 марта 2024, 06:10

Фото: iStock/vadimrysev

Группа вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила опорный пункт и плотные скопления войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе, сообщили в Министерстве обороны России.
В состав ударной группы вошли вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8. Экипажи вертолетов по координатам авиационной артиллерии атаковали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Затем они выполнили маневр и вернулись на аэродром вылета.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не способны сдерживать российскую армию.

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#сво
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Жители некоторых районов Одессы лишились света и воды
«Думская»: В некоторых районах Одессы пропал и приостановлена подача воды
30 марта 2024, 06:04

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жители некоторых районов Одессы лишились электричества, передает украинское издание «Думская» в Telegram-канале.
В некоторых районах города также прекращена подача воды. Другие подробности неизвестны.

Как сообщается, в пятницу, 29 марта, в Одессе в экстренном порядке была отключена одна из подстанций. Электроснабжение обещали восстановить в течение нескольких часов. В тот же день стало известно, что в городе произошли взрывы.

Ранее в Харьковской области сообщили о разрушении Змиевской ТЭС.

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#одесса
#свет
#вода
#электричество
#удар
#взрывы
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«ВСУ не может противостоять»: Советник Зеленского – об успехах российской армии
Подоляк: Российские войска продвигаются вглубь, ВСУ не может им противостоять
30 марта 2024, 05:31

Фото: iStock.com/Semen Salivanchuk

Советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому журналу Bild пожаловался на успехи российских войск, передает РИА Новости.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут сделать против российских военных подразделений, продвигающихся «все дальше и дальше».

«Мы видим, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы. Мы не можем решить проблему с текущей нехваткой оружия», – посетовал чиновник.

Подоляк отметил, что Киев в настоящее время готовится к «различным вариантам развития событий». В то же время он считает, что Россия вряд ли начнет широкомасштабное наступление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам и тем самым отказаться от выхода на границы 1991 года.

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#украина
#киев
#всу
#сво
#россия
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«Уничтожены все блоки»: В Харьковской области заявили о разрушении Змиевской ТЭС
«Центрэнерго»: 22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС после удара ВС РФ
30 марта 2024, 02:49

Фото: iStock/aapsky

Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС) в подконтрольной Киеву Харьковской области была полностью разрушена во время удара ВС РФ 22 марта, сообщает «Центрэнерго».
Отмечается, что разрушены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.

«Степень разрушений разная, от полного до значительного», – добавил оператор.

В настоящее время компания не может получить доступ к большей части своего оборудования, ведется расчистка завалов. В «Центрэнерго» отказались комментировать, возобновит ли объект свою работу.

Ранее в России член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины.

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#украина
#харьков
#энергетика
#ракетный удар
#вс рф
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