В Германии выразили беспокойство тем, что применила Россия в зоне СВО

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Россия впервые применила в зоне проведения спецоперации тяжелую объемно-детонирующую авиабомбу (ОДАБ) массой в 1500 кг. Такими предположениями поделился военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.
Специалист также спрогнозировал изменения в конфликте после применения такого вида вооружения.
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