Фото: istockphoto/photosvit
Украина никогда не сможет победить Россию, так как ей не удастся восстановить контроль над своей территорией. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного консервативного блока Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Кроме того, по его словам, Берлин очень далек от того, чтобы убедить Россию в неэффективности продолжения боевых действий.
«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает, что она должна восстановить суверенитет над своей территорией», — сказал он.Мерц также отметил, что имеющаяся на данный момент обстановка в конфликте на Украине «очень отрезвляющая».
«Если мы посмотрим на сегодняшний баланс по прошествии двух с половиной лет, то этот баланс довольно ужасный и очень отрезвляющий <…> Мы действовали слишком поздно и делали слишком мало», — сокрушался кандидат в канцлеры.Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что исход конфликта на Украине будет определен после выборов президента США в ноябре. По его словам, для Европы лучшим вариантом была бы победа республиканца Дональда Трампа, так как она должна стремиться к миру.
Читайте также:
В Чехии раскрыли, что определит исход конфликта на Украине
В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре
Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»
Данил Пономарев