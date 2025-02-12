Кулеба сделал заявление о ВС РФ

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ВСУ не смогут остановить продвижение российской армии, заявил журналистам экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «Газета.ру».
«Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины. Сейчас наших возможностей хватает для того, чтобы максимально замедлить движение российской армии», — сказал Кулеба.Он подчеркнул, что украинское правительство не должно в ближайшее время рассчитывать на помощь от западных союзников, как и на свои производственные мощности.
Ранее в Пентагоне оценили возможности Украины вернуть границы 2014 года.
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