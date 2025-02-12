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Если США не будут делать соседей России ее врагами, то и как такового конфликта у Вашингтона с Москвой не будет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал аналитик Андрей Безруков.
Он отметил, что украинский конфликт не входит в приоритеты американского президента Дональда Трампа. Тот собирается переключить фокус своей администрации на Китай и обеспечение безопасности границ США, добавил собеседник.
Аналитик резюмировал, что республиканец не считает своим приоритетом превратить Украину в «анти-Россию».
Ранее в Крыму высказались о планах США по Украине.
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«Идеологический фактор противостояния РФ и США исчез после ухода с президентского поста Джо Байдена, который терпеть не мог Россию. Если при Трампе Соединенные Штаты не будут пытаться контролировать граничащие с Россией страны, в том числе Украину, не будут делать из соседей России ее врагов, фундаментального конфликта у Москвы с Вашингтоном не будет», — пояснил Безруков.
Аналитик резюмировал, что республиканец не считает своим приоритетом превратить Украину в «анти-Россию».
Ранее в Крыму высказались о планах США по Украине.
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Никита Кротов