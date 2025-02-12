В Пентагоне оценили возможности Украины вернуться к границам 2014 года

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Конфликт Украины с Россией достиг критического уровня, а значит, возвращение республики к границам 2014 года нереалистично. Такое заявление на заседании контактной группы по Украине сделал глава Пентагона Пит Хегсет.
«Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться», — произнес министр обороны США.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта.
В своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты даже строили предположения, что переговоры могут состояться уже 21 января, т.е. на следующий день после инаугурации республиканца. Однако пока Трамп заявляет лишь о «прогрессе» решения конфликта.
Ранее стало известно, какое заявление о конфликте сделал Владимир Зеленский.
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