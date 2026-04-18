В Германии заявили о личном согласии Зеленского на взрыв «Северных потоков»
Владимир Зеленский не только знал о плане подрыва газопроводов «Северный поток», но и лично дал устное согласие на его проведение.
Об этом утверждает сотрудник The Wall Street Journal, журналист Боян Панчевски в своей книге-расследовании «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу», вышедшей в Германии. Издание основывается на беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
Согласно тексту, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поставил Зеленского в известность о подготовке операции, чтобы «спасти свою шкуру» и юридически переложить ответственность на президента. Летом 2022 года, когда ЦРУ узнало о готовящейся диверсии и потребовало от Киева отказаться от плана, Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию, но тот, по информации автора, распоряжение проигнорировал.
Зеленский ранее официально отрицал свою причастность к подрыву. В пятницу лидеры немецких партий «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины в свете этих данных.
Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и не получила их.
