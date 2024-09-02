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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии сдержать наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Военный аналитик Нико Ланге рассказал об этом изданию Bild.
«Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским. Украина платит высокую цену», – сообщает эксперт.
Ланге подчеркнул, что успешное наступление России в ДНР и эвакуация жителей Покровска (Красноармейска) поставили под сомнение всю военную стратегию украинских властей. По его словам, Киев пошел на очень рискованную авантюру, напав на Курскую область.
Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для канала Welt сообщил о тяжелом положении ВСУ на востоке Украины.
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Александр Климов