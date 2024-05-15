Генсека НАТО Столтенберга шокировало покушение на Фицо

Фото: сайт НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывал в шоке, узнав о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Он заявил, что до сих пор потрясён произошедшим, после чего пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
Столтенберг подчеркнул, что мысленно находится рядом с пострадавшим политиком, его близкими и народом Словакии.
Ранее сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло в ходе встречи политика с общественностью после выездного заседания кабмина страны. Фицо экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжёлое.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот инцидент, заявил, что Киев решительно осуждает этот акт насилия. А в российской Госдуме заявили, что за произошедшим может стоять Украина.
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Столтенберг подчеркнул, что мысленно находится рядом с пострадавшим политиком, его близкими и народом Словакии.
Ранее сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло в ходе встречи политика с общественностью после выездного заседания кабмина страны. Фицо экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжёлое.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот инцидент, заявил, что Киев решительно осуждает этот акт насилия. А в российской Госдуме заявили, что за произошедшим может стоять Украина.
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Анастасия Чинкова