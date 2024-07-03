В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ

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Мэр города Иван Приходько написал в своем Telegram-канале, что четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР частично обесточены в результате атаки со стороны ВСУ.
Уточняется, что электроснабжение нарушено в поселках Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 июля, украинские боевики сбросили взрывоопасный предмет на АЗС в Горловке ДНР. Инфраструктура автозаправочной станции на Гольмовском повороте получила значительные повреждения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 июля, украинские боевики сбросили взрывоопасный предмет на АЗС в Горловке ДНР. Инфраструктура автозаправочной станции на Гольмовском повороте получила значительные повреждения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова