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В Горловке четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ

Мэр Горловки: четыре поселка частично остались без света из-за атаки ВСУ
03 июля 2024, 07:28
Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Мэр города Иван Приходько написал в своем Telegram-канале, что четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР частично обесточены в результате атаки со стороны ВСУ.
Уточняется, что электроснабжение нарушено в поселках Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 июля, украинские боевики сбросили взрывоопасный предмет на АЗС в Горловке ДНР. Инфраструктура автозаправочной станции на Гольмовском повороте получила значительные повреждения.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Госдепе США назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России
Госдеп США: Украина увеличит дальность ударов по РФ в случае расширения фронта
03 июля 2024, 08:15

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен назвал условие при котором Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России. Об этом сообщает РБК.
По его словам, это произойдет в случае расширения фронта российскими войсками. На сегодняшний день ВСУ могут наносить удары только на 100 км от границы, что намного меньше дальности полета ракет ATACMS — в 300 км.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. По его словам, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима

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#россия
#спецоперация
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МО: силы ПВО ночью уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России
03 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/NiseriN

Российские системы ПВО прошлой ночью сбили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны противника были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Московской областью. В российском оборонном ведомстве добавили, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.

Ранее сообщалось, что военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дроны
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#спецоперация
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Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком
Президент Финляндии: Си Цзиньпин закончит конфликт на Украине одним звонком
03 июля 2024, 07:38

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может завершить украинский конфликт одним звонком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом информирует Bloomberg.
По мнению Стубба, на сегодняшний день Россия якобы сильно зависима от Китая. Финский лидер отметил, что если бы Си Цзиньпин сказал, что пришло время для начала мирных переговоров, то «РФ была бы вынуждена это сделать».

В прошлом году Москва заявила, что связи России и Китая носят стратегический характер и не являются «какой-то зависимостью кого-то».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский снайпер рассказал о дуэли два на два с бойцами ВСУ под Часовым Яром
03 июля 2024, 07:19

Фото: iStock/Artem Zakharov

Снайперская двойка из действующих под позывными «Сыч» и «Суета» военнослужащих ВС РФ в дуэли сошлась с боевиками армии киевского режима у Часова Яра. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что военнослужащие отвечали за срыв ротационных мероприятий и ликвидацию офицеров вражеских войск. Из-за гибели большого числа солдат ВСУ командный состав украинской армии задействовал своих снайперов на линии боевого соприкосновения.

Уточняется, что снайперам ВС РФ пришлось ждать сутки, чтобы вычислить, где находился противник. Спустя некоторое время он выдал себя при смене позиций. Российский военный ликвидировал одного из нацистов ВСУ, обратив другого в бегство.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#солдат
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Шеремет: США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ
03 июля 2024, 06:44

Фото: iStock/Ruma Aktar

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что ударами американским оружием по территории Российской Федерации власти США хотят развязать на Украине полномасштабную войну. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием.

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16», — сказал он в беседе с агентством.

Депутат ГД добавил, что пришло время всему миру поставить на место американский режим Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия. Глава государства заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Губернатор Богомаз: 4 БПЛА уничтожены силами ПВО в Брянской области
03 июля 2024, 06:43

Фото: iStock/vadimrysev

В Брянской области силами ПВО были уничтожены 4 беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

«Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов», — написал Богомаз.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ пытался расстрелять сослуживцев со спины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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Солдат ВСУ пытался расстрелять сослуживцев со спины
Солдат ВСУ, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен
03 июля 2024, 06:18

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Военный Вооруженных сил Украины во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко, который был ранен в результате этого инцидента, рассказал, что позиции начали штурмовать. Он побежал отражать наступление. Один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем.

«Я только услышал сзади очередь, и мы вдвоем упали. Тот выбежал, который стрелял, он из наших был. Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови сразу потерял, ему бедро разворотило», — рассказал он.

Военный отметил, что стрелявший пытался убежать, но его FRV-дроном или чем-то накрыло. После этого Алексей Давыденко сдался в плен. В России ему провели две операции.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#россия
#помощь
#конфликт
#владимир путин
#сво
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Стало известно, что происходит в Новороссийске после атаки катеров
Кравченко: в Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров
03 июля 2024, 06:02

Фото: istockphoto/saiko3p

Акватория бухты в Новороссийске будет обследована после отражения атаки безэкипажных катеров, входы на пляжи и набережную будут ограничены. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители и гости города-героя! 3 июля до 9.00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — написал он.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, позднее он сообщал, что эту атаку отражают.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В блокноте испаноговорящего наемника нашли шифрованные обозначения ВСУ для связи
03 июля 2024, 05:49

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

Шифрованные обозначения украинских военных для радиосвязи были найдены в блокноте испаноговорящего наемника, который нашли на позициях Вооруженных сил Украины, информирует РИА Новости.
Блокнот военные ВС РФ нашли после штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. В нем записаны шифрованные обозначения различных родов войск и боевых единиц. Ранее мобилизованный из Самары с позывным «Чешир» рассказал, что блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику. Он записывал в него слова, чтобы общаться с военными ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#водка
#владимир путин
#президент
#дрон
#авиация
#сво
#всу
#вс рф
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