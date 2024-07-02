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В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что в Салтовском районе прозвучали два мощных взрыва. Согласно информации источника, в небо поднялся столб дыма.
Также известно о детонациях в данном районе. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Также известно о детонациях в данном районе. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова