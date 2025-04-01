В Горловке ранены 16 человек из-за атаки украинских беспилотников

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В Горловке (ДНР) число пострадавших мирных жителей из-за атаки дронов ВСУ возросло до 16, написал в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о 15 раненых.
Приходько заявил, что противник нанёс удар по городу утром 1 апреля. По его словам, атаке беспилотников подвергся пассажирский автобус, стоявший на площади Победы в центре Горловки.
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Приходько заявил, что противник нанёс удар по городу утром 1 апреля. По его словам, атаке беспилотников подвергся пассажирский автобус, стоявший на площади Победы в центре Горловки.
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Анастасия Чубина