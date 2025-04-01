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В Горловке ранены 16 человек из-за атаки украинских беспилотников

Количество раненых граждан в Горловке после атаки БПЛА ВСУ увеличилось до 16
Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В Горловке (ДНР) число пострадавших мирных жителей из-за атаки дронов ВСУ возросло до 16, написал в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о 15 раненых.

Приходько заявил, что противник нанёс удар по городу утром 1 апреля. По его словам, атаке беспилотников подвергся пассажирский автобус, стоявший на площади Победы в центре Горловки.

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ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки
01 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/sommersby

За минувшие сутки Украина атаковала два российских объекта энергетической инфраструктуры. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 марта украинская сторона атаковала беспилотниками электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») Запорожской области. В результате удара жители двух населенных пунктах Токмаковского района остались без электричества.

Кроме того, в тот же день вражеский беспилотник ударил по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. После этого электроснабжения лишились жители Грайворонского района.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает наносить ежедневные удары по российским объектам энергетики, несмотря на заявления о поддержке договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поэтапном урегулировании конфликта.

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«Думал полис»: солдатам ВСУ дали вместо страховки документы на трансплантацию органов
ТАСС: солдатам ВСУ дали документы на трансплантацию в Канаде вместо страховки
01 апреля 2025, 12:03

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские военнослужащие получили бумаги на трансплантацию органов в Канаде вместо страховки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МО РФ.
«Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис», — прокомментировали в министерстве.

Военные ВСУ не раз жаловались на свое командование. Упоминались угрозы и заградительные отряды. Кроме того, украинские боевики пытаются уничтожать своих же сослуживцев, чтобы те не попали в плен ВС РФ.

Между тем недавно стало известно, что пятеро украинских военнослужащих предпочитают быть в плену ВС РФ, нежели в своей армии.

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#мир
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Стало известно, что сейчас обсуждают в ЕС
Президент Финляндии Стубб: лидеры ЕС обсуждают контакты с Путиным
01 апреля 2025, 12:02

Фото: istockphoto/butenkow

Европейские лидеры обсуждают контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил финским СМИ глава республики Александр Стубб. Конкретную дату политик не назвал, но подчеркнул, что «контакт будет поддерживаться», причем сделано это должно быть скоординировано, уточнил Стубб.
«Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры», — добавил президент Финляндии.

Стубб заключил, что обсуждение велось в рамках прошедшей встречи «коалиции желающих». Саммит «коалиции желающих» на тему гарантий безопасности для Киева состоялся 27 марта. Обсуждалось размещение «миротворцев» на Украине.

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#мир
#россия
#ес
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#новости
#финляндия
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#сво
#конфликт
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Отражение атак ВСУ в Курской и Белгородской областях, теснение противника к границе: последние новости СВО на 1 апреля
01 апреля 2025, 11:22

Фото: iStock/Krezofen

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Подразделения российской армии продолжают теснить ВСУ к границам РФ. В районе Гоголевки, Гуево и Олешни идут ожесточённые бои. Противник активно сопротивляется, перебрасывая дополнительные штурмовые отряды и усиливая артиллерийский огонь по российским позициям.

В районе хутора Олешня ВС РФ ведут боевые действия в прилегающих лесных массивах. На участке, где расположен автомобильный пункт пропуска «Суджа», украинские военные попытались провести контратаку, но их усилия были безуспешны. Они столкнулись с хорошо организованной обороной российских сил.

Наиболее интенсивные бои происходят в окрестностях населённого пункта Гуево. По состоянию на утро 1 апреля большая часть территории этого населённого пункта контролируется российскими военными. В настоящее время проводится зачистка территории. Вооружённые силы Украины, несмотря на прибывшее подкрепление, несут значительные потери, но продолжают оказывать сопротивление, применяя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.

Белгородская область


В Белгородской области основные действия ВСУ направлены на то, чтобы прорваться через границу в районах сёл Поповка и Демидовка. За прошедшие сутки зарегистрировано три неудачные попытки проникновения небольших групп пехоты противника. ВС РФ успешно блокируют вылазки украинских военных, удерживая позиции и проводя операции по зачистке в приграничных лесных массивах. Для нанесения ударов по скоплениям техники и живой силы противника российская авиация использует высокоточные бомбы ФАБ-300.

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Угледарское направление


В этом районе продолжаются ожесточённые сражения за населённый пункт Весёлое, где ВСУ оказывают активное противодействие. В окрестностях Вольного Поля и Бурлацкого обстановка остаётся прежней, в то время как населённый пункт Разлив перешёл под контроль российских войск. Тактические успехи зафиксированы к северу от Раздольного вдоль трассы на Богатырь. В районе Алексеевки обстановка более напряжённая: украинские войска перешли в контрнаступление, их атаки наблюдаются даже у населённого пункта Андреевка.

Фото: istockphoto / Evgeny555

Купянское направление


На севере Купянского направления российские штурмовые подразделения успешно продвинулись от Красного Первого к Каменке. Они взяли под контроль ключевые высоты на холмах, тем самым перерезав путь ВСУ из Каменки в Великий Бурлук. Российские военные отбили у противника крупный опорный пункт в районе Кондрашовки. ВС РФ успешно продолжают охват Купянска с северной стороны.

В южной части, в районе Дорошовки, также были отмечены тактические успехи. На Харьковском направлении в окрестностях Волчанска и Липцев продолжаются позиционные сражения без существенных изменений.

Запорожское направление


ВС РФ расширяют зону своего контроля в районе Степового и в направлении населённого пункта Лобковое. Противник пытался контратаковать, но был успешно нейтрализован. В районе населённого пункта Лобковое российские передовые отряды вошли в село с южного направления и начали активно продвигаться в северном направлении.

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Боец ВС РФ исполнил просьбу матери убитого бойца ВСУ
Российский боец сообщил о гибели боевика ВСУ по просьбе его матери
01 апреля 2025, 11:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Боец РФ нашел в снаряжении ликвидированного в Курской области боевика ВСУ письмо от матери с просьбой, которую российский десантник решил выполнить, пишет Telegram-канал Z-PolitWera.
Украинец Сергей Будко отправился в ВСУ из Полтавской области добровольцем. Его ликвидировали в Курской области. В вещах убитого российские бойцы обнаружили письмо от пожилой матери, которая просила сообщить о судьбе сына в случае его гибели. В записке был номер телефона.

Тогда российский десантник принял решение выполнить просьбу женщины и позвонил по указанному номеру телефона. На звонок ответила знакомая матери убитого украинца. Она пообещала передать информацию родственникам погибшего и поблагодарила за предоставленные сведения.

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#женщины
#всу
#тела
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