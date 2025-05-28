В городе Алексин Тульской области ПВО сбивает дроны ВСУ
В городе Алексин Тульской области раздаются взрывы из-за работы ПВО по украинским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Было слышно не менее шести взрывов над городом. Местные жители рассказали о том, что украинские БПЛА летят очень низко», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в небе жители наблюдают яркие вспышки от уничтожения целей. Официальные источники пока никак не комментировали случившееся. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.