Росавиация: в Домодедово временно ограничили работу аэропорта
В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово"», — пишет в своем telegram-канале представитель ведомства Антон Кореняко.
В последнее время московские аэропорты регулярно вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такая мера связана с обеспечением безопасности пассажиров. На фоне этого сообщается об атаках украинских беспилотников по столице.