В Харьковской области прозвучали взрывы

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В Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Взрывы зафиксировали в Чугуевском районе Харьковской области Украины, пишет издание «Общественное. Новости».
Подробности не приводятся. В регионе объявили воздушную тревогу.
Глава областной администрации Олег Синегубов призывает жителей города Чугуева и района не покидать укрытий.
Ранее сообщалось, что дежурным средствам ПВО удалось сбить три украинских БПЛА над Ростовской областью.
Об сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.
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Подробности не приводятся. В регионе объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что дежурным средствам ПВО удалось сбить три украинских БПЛА над Ростовской областью.
Об сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.
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Мария Фирсова