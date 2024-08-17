В Краматорске прогремел взрыв

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В подконтрольном киевским властям городе Краматорске в ДНР прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
Предположительно, ракетный удар пришёлся на промзону, на территории которой расположён Новокраматорский машиностроительный закон (НКМЗ).
Официального подтверждения взрывов на данный момент нет. Также неизвестны масштабы разрушений.
Ранее стало известно о планах по проведению секретных мирных переговоров между Россией и Украиной, которые были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Официального подтверждения взрывов на данный момент нет. Также неизвестны масштабы разрушений.
Ранее стало известно о планах по проведению секретных мирных переговоров между Россией и Украиной, которые были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова