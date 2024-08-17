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В Краматорске прогремел взрыв

«Страна»: на промзоне в Краматорске прогремел взрыв
17 августа 2024, 14:40
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В подконтрольном киевским властям городе Краматорске в ДНР прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
Предположительно, ракетный удар пришёлся на промзону, на территории которой расположён Новокраматорский машиностроительный закон (НКМЗ).

Официального подтверждения взрывов на данный момент нет. Также неизвестны масштабы разрушений.



Ранее стало известно о планах по проведению секретных мирных переговоров между Россией и Украиной, которые были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ усыпают минами села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию
Mash: ВСУ заминировали оккупированные села в Курской области, блокируя эвакуацию
17 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Боевики ВСУ заминировали временно оккупированные ими села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию местным жителям, которых они используют в качестве живого щита. Об этом пишет телеграм-канал Mash. При этом для себя украинские военные оставили безопасные коридоры, по которым планируют сбежать, когда придут ВС РФ, говорится в сообщении.
По данным издания, ВСУ усеяли минами поля, дороги и даже лесные тропинки большинства сел, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что у ж/д станции Глушково они предупредили местных, чтобы те не покидали дома, так как вся округа заминирована.

В публикации указано, что такая практика применялась ВСУ при обороне Авдеевки, Бахмута и Харьковщины, а предназначена она для одного — использования мирных жителей как живого щита.

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Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе ВСУ в приграничье Курской области
17 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/camptoloma

Экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ударил неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что разведка установила цели в местах скопления живой силы и техники украинской армии. После этого вертолёт ударил ракетами С-13, ликвидировав бойцов ВСУ, бронированную и автомобильную технику ВСУ.


После этого экипаж совершил противоракетный манёвр, выпустил тепловые пушки и благополучно вернулся на аэродром вылета.

По итоговым разведданным, все указанные цели были ликвидированы.

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#всу
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#ракетный удар
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В Китае допустили обострение украинского конфликта из-за действий ВСУ под Курском
GT: атака ВСУ на Курскую область может обострить конфликт с Россией
17 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/Tomas Ragina

Конфликт на Украине может принять более жестокий характер и выйти за пределы из-за действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Global Times.
Эксперты, пообщавшиеся с изданием, утверждают, что из-за атаки украинских войск на российский регион ситуация в зоне боевых действий стала гораздо сложнее. Также они не исключили, что конфликт может выйти за пределы нынешнего поля боя.

Источники их Китая предупредили, что за такие действия может последовать жёсткий ответ от России.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что ни о каких мирных переговорах между Москвой и Киевом не может идти речи, пока ВСУ находятся на российской территории.

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#курская область
#атака
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Минобороны РФ серьёзно оценивает данные о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
17 августа 2024, 14:40

Фото: istockphoto/Nordroden

В министерстве обороны РФ со всей серьёзностью оценивают информацию, поступающую по различным независимым каналам, о подготовке киевского режима к нанесению удара по Курской атомной электростанции.
Целью данной провокации является последующее обвинение России в «самообстреле» АЭС для создания оснований для нанесения ударов по объектам ядерной энергетики Украины, сообщает РИА Новости.

В российском оборонном ведомстве заявили, что расценивают подобные действия Киева при содействии западных покровителей как прямое и грубое нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма».

В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры, предупредили в Минобороны РФ.

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#минобороны рф
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#киев
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Киевские боевики нанесли новый удар у ТЦ «Галактика» в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли новый удар в районе ТЦ «Галактика» в Донецке, двое пострадали
17 августа 2024, 14:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Боевики ВСУ нанесли новый удар в районе торгового центра «Галактика» в Донецке, где за день до этого, 16 августа, от обстрела и пожара пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня в результате удара различные травмы получили два человека, указано в материале.
По информации агентства, на территории рынка упали два «натовских» снаряда и повредили торговый ряд, кафе и множество машин. Еще два боеприпаса, говорится в сообщении, взорвались рядом с многоэтажкой, выбив стекла во всех окнах с 1 по 5 этаж.
«Вчера «Галактика» сгорела, тут пройти метров 200-300… Ну а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило», — приводят в материале слова заместителя управляющего рынком.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что пожар уничтожил торговый центр полностью, здание не подлежит восстановлению. МИД РФ оценил удар ВСУ по «Галактике» в Донецке как тщательно спланированный террористический акт и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС РФ.

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Боевики ВСУ начали все чаще сдаваться в плен в Курской области
Алаудинов: ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области
17 августа 2024, 14:24

Фото: istockphoto/TACrafts

Боевики ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замглавы Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. По его словам, резервы киевского режима все больше истощаются.
«На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ «Ахмат» и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — пояснил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» отмечал, что на любом участке под Курском, куда заходит военная техника ВСУ, бойцы ВС РФ тут же превращают в металлолом. По его словам, ВСУ постоянно предпринимают попытки прорыва на разных участках, не прекращая атаки ни днем, ни ночью. Однако все они успешно отражаются российскими бойцами, а противник несет потери.

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Алаудинов: В Курской области истощаются резервы ВСУ

Алаудинов: ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорыва в Курской области
#техника
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#украина
#военная техника
#всу
#вс рф
#курская область
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В Минобороны назвали число потерь ВСУ за сутки
Минобороны: Число потерь ВСУ за сутки составило 2010 человек
17 августа 2024, 14:22

Фото: istockphoto/vadimrysev

Количество невозвратных потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) на различных направлениях за минувшие сутки составило 2010 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Кроме того, в оборонном ведомстве доложили об уничтожении иностранной военной техники, находившейся на вооружении ВСУ. В частности, были уничтожены две установки HIMARS, четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, две радиолокационные станции AN/MPQ-65.

Помимо этого, российские артиллеристы, ракетчики и операторы беспилотников уничтожили пусковую установку и радиолокационную станцию ракетного комплекса IRIS-T, три бронированные боевые машины MaxxPro и два бронетранспортёра М113.

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#станции
#машины
#всу
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Украина больше года готовила операцию в Курской области, сообщили в США
NBC News: Киев более года готовил операцию ВСУ в Курской области
17 августа 2024, 13:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинское командование больше года обсуждало операцию, подобную атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил американский телеканал NBC News, ссылаясь на неназванный высокопоставленный источник на Украине.
Не уточняется, был ли план наступления украинской армии на Курском направлении изначальным, или же у командования было несколько планов атак и задействования резервов.

При этом источник озвучил главную цель нынешней операции ВСУ. По его словам, она рассчитана на отвлечение внимания России от других участков фронта, в первую очередь от Торецкого и Покровского направлений, где идут активные боевые действия.

В эфире телеканала советник офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что украинские военные собираются уничтожить военную инфраструктуру, а не оккупировать российские территории. Также в их план не входит захват Курской АЭС.

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Алаудинов: В Курской области истощаются резервы ВСУ

Алаудинов: ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорыва в Курской области
#украина
#всу
#курская область
#атака
#план
#операции
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Дубинский: ВСУ вторглись в Курскую область ради прикрытия краха в Донбассе
17 августа 2024, 13:43

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение о вторжении в Курскую область для того, чтобы прикрыть поражения ВСУ в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
В своём телеграм-канале он написал, что, по его «циничному» мнению, вся стратегическая задумка Зеленского состояла в том, чтобы при «гордом» выводе ВСУ с территории Курской области потеря Донбасса из-за военных поражений не ощущалась бы так болезненно.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. По оценке командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, общая численность наступавших подразделений ВСУ составляла 12 тысяч человек. В настоящее время продвижение противника в российском регионе остановлено.

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