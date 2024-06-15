В городе Миргороде Полтавской области произошел взрыв

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Утром 15 июня в Миргороде Полтавской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский портал «Страна».
Местные жители рассказали о звуке взрыва. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о ракетах, направляющихся к городу. Журналисты подчеркнули, что в Миргороде находится военный аэродром. Власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.
В ночь на 15 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первым в красной зоне оказался Киев, где сирены начали звучать в 02:11 (мск).
14 июня «Страна.ua» информировала о взрывах в Киеве. В городе также объявляли воздушную тревогу и работала система противовоздушной обороны (ПВО).
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В ночь на 15 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первым в красной зоне оказался Киев, где сирены начали звучать в 02:11 (мск).
14 июня «Страна.ua» информировала о взрывах в Киеве. В городе также объявляли воздушную тревогу и работала система противовоздушной обороны (ПВО).
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Артем Кузьмин