В городском округе Белгорода объявили ракетную опасность

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Мэрия Белгорода сообщила ракетной опасности в Валуйском городском округе.
«Региональная служба по чрезвычайным ситуациям: Валуйский городской округ и город Валуйки. Введен режим ракетной опасности. По возможности рекомендуется оставаться дома и избегать приближения к окнам», — говорится в официальном сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин