В Госдепе высказались о переговорах по Украине

31 мая 2025, 22:55

Госдеп: США не хотят затягивания переговоров по Украине на годы

Фото: istockphoto/sb2010

Американская сторона не хочет, чтобы российско-украинские переговоры затягивались на годы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс.







«Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. <…> Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — прокомментировала чиновница.

