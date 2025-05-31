В Госдепе высказались о переговорах по Украине
Госдеп: США не хотят затягивания переговоров по Украине на годы
Американская сторона не хочет, чтобы российско-украинские переговоры затягивались на годы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс.
«Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. <…> Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — прокомментировала чиновница.Она добавила, что американский лидер Дональд Трамп выражает надежду на завершение украинского конфликта, оставаясь оптимистом.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились об обмене в формате «тысяча на тысячу». Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что второй раунд пройдет 2 июня.