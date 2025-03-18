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В Госдуме наградили жителя Подмосковья, сбившего дрон ВСУ из охотничьего ружья

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил Александра Юдаева, сбившего из охотничьего ружья украинский беспилотник в небе над Подмосковьем. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Человек совершил поступок – когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», – подчеркнул Володин.
Жителю Московской области вручили почётную грамоту за личный вклад в обеспечением безопасности граждан России.

Володин отметил, что страна богата героями, которые всегда готовы прийти на помощь и сделать всё для защиты мирных граждан. Председатель Госдумы поблагодарил Юдаева за проявленный героизм, а его родителей – за хорошее воспитание сына.

Юдаев, в свою очередь заявил, что защитил Родину, выполнив свой гражданский долг.

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#награда
Политолог предположил, о чем будут говорить Путин и Трамп по телефону
Политолог Маркелов: Путин в разговоре с Трампом будет учитывать интересы России
18 марта 2025, 15:07

Фото: iStock/Sven Loeffler

Траектория предстоящих телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет строиться на том, чтобы найти оптимальную формулу решения конфликта на Украине, которая не принесет ущерб Москве. Так считает политолог Сергей Маркелов.
«Нам важно удовлетворить собственные интересы, поэтому любое предложение, основанное на «хотелках» Украины, мы будем делить на 130», — пояснил Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой».

Он привел в пример вопрос совместного контроля безопасности в Черном море. Так, специалист считает, что Россия, возможно, позволит Украине оставить контроль над портами Николаева и Одессы, однако безопасностью Черного моря будет заниматься самостоятельно или совместно с США.

Также Маркелов добавил, что Путин и Трамп могут обсудить полномочия по контролю Запорожской АЭС и другие оперативные вопросы повестки дня. Речь между лидерами РФ и США пойдет про окруженных в Курской области солдат НАТО (30-50 человек), которые корректировали атаки БПЛА на территорию России. Трамп желает спасти их, однако Путин четко дал понять, что все окруженные должны сдаться в плен.

Маркелов уверен, что Путин будет продвигать лишь собственные интересы.

Заместитель руководителя правительства Сербии Александр Вулин считает, что от предстоящего телефонного разговора лидеров России и США можно ждать позитивный исход, однако все вопросы решить в разговоре не получится. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости. Так, Вулин отметил, что беседа будет направлена на установление новой системы безопасности во всем мире.

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Напомним, телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится во вторник, 18 марта.

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Проект «Герои Подмосковья» поможет участникам спецоперации вернуться к мирной жизни
18 марта 2025, 14:45

Фото: istockphoto / zim286

Кадровая программа «Герои Подмосковья» – очень нужная инициатива. Такое мнение высказал председатель правления МОООИ «Колесница», член совета по делам инвалидов при Совете Федерации Игорь Гундеров.
Проект помогает участникам спецоперации вернуться к мирной жизни. Он предлагает не просто помощь, а конкретные возможности для профессионального роста, отметил Гундеров.
«Важно, что программа охватывает и госслужбу, и частный сектор. Это даёт выбор. Мне кажется, что главным преимуществом здесь будет не только обучение, а то, что участники программы окажутся в профессиональном сообществе, где их опыт и знания оценят. Это возможность не просто найти работу, а почувствовать себя востребованным и нужным в новой роли. Такие проекты помогают людям вернуться к нормальной жизни, и это действительно стоит поддержки», – сказал РИАМО Гундеров.
Ранее сообщалось, что с 3 марта по 30 апреля бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они могут развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Чтобы стать участником программы, участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя в гражданской жизни.
«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами. Одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, станет хорошим подспорьем, даст знания и компетенции», – отметил Воробьёв.
Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в два потока. Основной – с 1 по 4 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября будущего года.

Обучение полностью бесплатное. Лучшим участникам после обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

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День воссоединения Крыма с Россией 2025: история полуострова, кризис власти на Украине и праздничные мероприятия к 11-й годовщине
18 марта 2025, 14:08

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

18 марта жители Крыма празднуют День воссоединения Республики с Россией. Ровно 11 лет назад подписали договор о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Подробнее о празднике — в материале «Радио 1».
В Республике Крым и Севастополе этот день объявлен нерабочим. Сегодня пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Но отмечать это событие будут не только в самих субъектах, но и по всей России. Воссоединение Крыма с РФ стало для россиян символом нерушимого единства нашего народа, любви к Родине и восстановления исторической справедливости.

История Крымского полуострова

Благодатная земля Крыма стала местом обитания многих народов с древнейших времен. В VII веке до нашей эры там проживали киммерийцы и тавры, которые и дали древнее название полуострову — Таврия или Таврида. В VI–V веках до нашей эры там появились греки, потом скифы, которых затем вытеснили римляне, следом готы и наконец гунны. С VIII века нашей эры разные части полуострова начали контролироваться властью Византии и Хазарского каганата. В X веке восточная часть Крыма вошла в состав русского государства и стала частью Тмутараканского княжества. В 988 году киевский князь Владимир захватил Херсонес — тогда он назывался Корсунью. Там Владимир принял христианство.

Ялта (Фото: iStock/ Timacoch)

Через сто лет Крым завоевали половцы, затем — печенеги. В XII веке туда пришли венецианцы, потом — генуэзцы. В XIII веке земли перешли под контроль монголов, и они вошли в состав Золотой орды. В XV веке, после распада монгольской империи, образовалось Крымское ханство — оно очень быстро попало под власть Османской империи. В XVIII веке после Русско-турецкой войны полуостров опять вошел в состав русского государства — теперь уже Российской империи. В 1783 году основали Севастополь и создали Черноморский флот.

В 1918 году во время Первой мировой войны германские войска оккупировали Крым. Потом в период Гражданской войны в России на полуострове сменилось несколько белогвардейских и большевистских правительств. В 1921 году, по окончании Гражданской войны, полуостров стал частью РСФСР.

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В 1941–1944 годах в ходе Великой Отечественной войны германские войска снова оккупировали земли. После освобождения в 1944 году — до 1954 года — находился в составе РСФСР. 19 февраля 1954 года по решению Президиума Верховного Совета СССР передали в состав Украинской ССР. После распада СССР в 1991 году Крым до 2014 года был в составе Украины. В марте 2014 года по итогам всенародного референдума полуостров снова стал частью России.

Виктор Янукович (Фото: kremlin.ru)

Кризис власти и госпереворот

В ноябре 2013 года украинский президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после этого начался кризис власти на Украине. В Киеве и иных городах происходили беспорядки — их участники требовали, чтобы президент и правительство ушли в отставку. Но жители Крыма, большинство из которых составляли русские, эти протесты не поддержали. 4 февраля 2014 года Президиум Верховного совета Крыма принял постановление о проведении опроса о статусе полуострова «в условиях политического кризиса» и попыток прорваться к власти «групп национал-фашистского толка».

22 февраля 2014 года в ходе госпереворота в Киеве к власти на Украине пришли националистические силы, которые занимали откровенно антирусские и антироссийские позиции. Президенту Виктору Януковичу пришлось покинуть страну. А уже 23 февраля на Украине приняли закон, который запрещал использование русского языка даже как регионального.

Фото: iStock/ Ekaterina Utorova

Протестные акции

Жители Крыма не желали отказываться от русского языка и признавать новое украинское правительство и в тот же день начали протестовать возле Верховного совета республики с требованием отделения полуострова от Украины. Такую же акцию организовали в Севастополе. Прозвучали призывы о воссоединении Крыма с РФ. Аналогичные выступления проводились и в иных населенных пунктах полуострова, а местные жители стали формировать отряды самообороны.

26 февраля у Верховного совета Крыма состоялись сразу два митинга — сторонников интеграции с Россией и тех, кто поддерживал новую украинскую власть. После столкновения между участниками акций 30 человек были ранены и двое погибли.

Заседание Верховного совета сорвалось. 27 февраля Верховный совет возобновил деятельность. В отставку ушло правительство республики, которое поддержало новый киевский режим, а новый главой правительства стал возглавлявший на тот момент движение «Русское единство» Сергей Аксенов. Еще назначили дату проведения референдума о статусе полуострова — 25 мая 2014 года.

Владимир Путин и Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)

События марта 2014 года

1 марта Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить мир и спокойствие на полуострове во время подготовки и проведения референдума о статусе Крыма. Из-за обострения обстановки референдум решили перенести с 25 мая на 30 марта.

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Тогда же решение крымского парламента о референдуме поддержал городской совет Севастополя. А в Симферополе, Севастополе и иных населенных пунктах Крыма появились так называемые «вежливые люди» — вооруженные люди в камуфляже, которые следили за порядком. Как уточнил позднее российский лидер Владимир Путин, это были бойцы морской пехоты, десантных войск, а еще спецподразделения ГРУ России. Они охраняли Верховный совет Крыма, блокировали украинские воинские части и несколько правительственных зданий.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к Владимиру Путину с просьбой о включении Крыма в состав России на правах субъекта Федерации. Тогда же приняли решение о переносе даты проведения референдума с 30-го на 16 марта. 11 марта в ходе подготовки к референдуму Верховный совет полуострова и совет депутатов Севастополя приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Фото: kremlin.ru

16 марта в Крыму и Севастополе прошел общенародный референдум — на нем подавляющее большинство людей проголосовало за воссоединение с РФ. На следующий день Верховный совет полуострова принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополь. Еще приняли обращение к России с просьбой о принятии Крыма в состав РФ на правах субъекта Федерации. Севастопольский городской совет принял постановление о вхождении Севастополя в состав России на правах субъекта Федерации.

17 марта Верховный совет Крыма переименовали в Государственный совет Республики Крым, а городской совет Севастополя — в Законодательное собрание Севастополя. Тогда же президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Крым вошел в состав России

Официально Днем воссоединения Крыма с РФ объявили 18 марта. Именно тогда Владимир Путин, Сергей Аксенов и глава города Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии Республики Крым в РФ и образовании в составе России двух новых субъектов.

Крым и Севастополь приняли в состав страны согласно волеизъявлению народа. На референдуме 16 марта явка в Крыму достигла 83,1%, в Севастополе — 89,5% избирателей. За воссоединение с РФ проголосовали: в Крыму — 96,77%, в Севастополе — 95,6%.

20 марта 2014 года Государственная дума РФ приняла конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 21 марта Совет Федерации одобрил закон, а Владимир Путин подписал его.

Церемония подписания законов о принятии Крыма и Севастополя в состав России (Фото: kremlin.ru)

Значение праздника

День воссоединения полуострова с РФ объявили праздничным нерабочим днем в Республике Крым и Севастополе.

Значение этого дня заключается в том, что воссоединение полуострова с Россией сплотило весь российский народ, продемонстрировав готовность защищать соотечественников, свои интересы, идеалы и духовные ценности.

Для России Крым имеет стратегическое значение. Именно там находятся незамерзающие весь год порты, которые имеют большое значение для торгового и военного флота. Владение полуостровом позволяет контролировать ситуацию во всем Черноморском регионе и на прилегающих территориях.

А для жителей Крыма воссоединение с Россией — это долгожданная возможность жить в мире и спокойствии, возможность свободно пользоваться родным языком. Здесь полностью решили проблему энерго- и водоснабжения, построили Крымский мост, современную автотрассу «Таврида», новый аэропорт в Симферополе, новые образовательные и учебные учреждения, дома.

Фото: kremlin.ru

Праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Самое большое количество мероприятий, посвященных Дню воссоединения полуострова с РФ, пройдет в Крыму и Севастополе. Но отмечают этот праздник почти по всей России. Мероприятия проходят с 14 марта. Уже прошли тысячи разных патриотических акций, выставок, лекториев, концертов во многих городах страны.

В Москве, на Тверской площади, с 15-го по 19 марта проводится фестиваль «Крымская весна», в программе которого — выступления крымских творческих коллективов, гастрономические фестивали и мастер-классы по ремеслам региона

Меры поддержки для участников СВО и их семей: какие положены выплаты и льготы
Меры поддержки для участников СВО и их семей: какие положены выплаты и льготы

18 марта на ВДНХ пройдет шествие, которое символизирует единство и нерушимость исторической связи между полуостровом и РФ. На мероприятии состоится красочная акция с использованием разноцветных зонтиков и флагов.

На Арбате (Арбат, 23 и Арбат, 28) пройдет церемония открытия двух новых фотовыставок. Экспозиции приурочены к Году защитника Отечества и 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Россияне увидят фотографии, которые напоминают о событиях весны 2014 года. Особое внимание на выставках уделят поддержке и реабилитации участникам спецоперации.

Фото: kremlin.ru

Насыщенная программа мероприятий планируется в Санкт-Петербурге. 18 марта вся коммунальная техника культурной столицы выйдет на маршруты с изображением карты полуострова на лобовых стеклах. На Малой Конюшенной улице пройдет праздничный концерт с участием молодых творческих коллективов Петербурга.

Сотрудники многих районных библиотек подготовили литературно-музыкальные программы, выставки, интерактивные экскурсии и лекции. В Доме национальностей пройдет показ фрагментов документальных фильмов, лекция о роли Крымского полуострова в истории Российского государства и праздничный концерт. В выставочном зале Дома национальностей россияне увидят картины Ильдуса Вахитова, рассказывающие об истории, культуре и красоте полуострова.

В других городах страны люди тоже поучаствуют в праздничных мероприятиях.

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Губернатор Московской области встретился с руководителями Ассоциации ветеранов СВО
18 марта 2025, 13:59

Андрей Воробьев (фото: Telegram-канал Андрея Воробьева)

В региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества» состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Эта организация начала работу в феврале и объединила всех, кто оказывает поддержку семьям военнослужащих, помогает с трудоустройством вернувшихся с фронта бойцов, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Президент подчеркнул, что работа с ветеранами СВО должна быть системной и соответствовать единым стандартам. В регионе предусмотрено около 30 мер поддержки участников спецоперации и их семей, включая протезирование, трудоустройство, обучение и бесплатные кружки для детей военнослужащих. Всем, кто обращается за помощью, стараются обеспечить комплексную поддержку.

Решать вопросы с выплатами, документами, реабилитацией и лечением помогает Госфонд «Защитники Отечества». С момента открытия подмосковного филиала его услугами воспользовались более 20,8 тысячи человек. Важно, что все вопросы можно решить в формате «одного окна». В каждом округе действуют центры поддержки и социальные координаторы.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

В регионе также работают три центра реабилитации для ветеранов СВО: «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и, с декабря, Центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Более 1 тысячи человек уже прошли там восстановление.

С 3 марта, по поручению Президента, стартовала региональная образовательная программа «Герои Подмосковья». Уже поступило более 450 заявок, прием документов продолжается до конца апреля. Каждый из бойцов проявил себя на фронте, и теперь им предоставляют возможность реализовать себя в сфере госуправления, чтобы совместными усилиями сделать Подмосковье еще более комфортным для жизни.

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Военкор Котенок рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
Котенок: ВСУ потеряли до 20 бойцов при попытке прорыва в Белгородскую область
18 марта 2025, 13:54

Фото: istockphoto/IherPhoto

По предварительным данным, Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытке прорыва в Белгородскую область потеряли до 20 военнослужащих. Такие цифры приводит военный корреспондент Юрий Котенок.
Об этом он написал в своём телеграм-канале. Сегодня, 18 марта, противник предпринял попытку прорыва на территорию Белгородской области в районе населённых пунктов Графовка и Прилесье в Краснояружском районе, который до этого подвергался интенсивным обстрелам. Группы бронированной техники ВСУ получили отпор и отошли в лесополосу.

«По предварительным данным, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72», — написал Котенок.

В военных пабликах высказывается мнение, что своими действиями ВСУ пытаются оттянуть время и связать российские войска, чтобы успеть выстроить более прочную оборону в Сумской области.

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