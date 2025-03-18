В Госдуме наградили жителя Подмосковья, сбившего дрон ВСУ из охотничьего ружья

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил Александра Юдаева, сбившего из охотничьего ружья украинский беспилотник в небе над Подмосковьем. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Человек совершил поступок – когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», – подчеркнул Володин.Жителю Московской области вручили почётную грамоту за личный вклад в обеспечением безопасности граждан России.
Володин отметил, что страна богата героями, которые всегда готовы прийти на помощь и сделать всё для защиты мирных граждан. Председатель Госдумы поблагодарил Юдаева за проявленный героизм, а его родителей – за хорошее воспитание сына.
Юдаев, в свою очередь заявил, что защитил Родину, выполнив свой гражданский долг.
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