В Госдуме наградили жителя Подмосковья, сбившего дрон ВСУ из охотничьего ружья

Траектория предстоящих телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет строиться на том, чтобы найти оптимальную формулу решения конфликта на Украине, которая не принесет ущерб Москве. Так считает политолог Сергей Маркелов.