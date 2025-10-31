В Госдуме назвали фейком слова главы СБУ о ликвидации «Орешника» на территории РФ
Соболев: слова главы СБУ об уничтожении «Орешника» в РФ являются фейком
Заявление главы СБУ Василия Малюка* о том, что Украина в 2023 году уничтожила ракету комплекса «Орешник» на территории России является фейком.
Об этом изданию «Подъем» рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
«Я думаю, это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так», — сказал парламентарий.По его словам, Киев в своих сообщениях опирается на принципы дезинформации, сформулированные Йозефом Геббельсом.