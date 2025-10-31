В Госдуме назвали фейком слова главы СБУ о ликвидации «Орешника» на территории РФ

31 октября 2025, 18:33

Соболев: слова главы СБУ об уничтожении «Орешника» в РФ являются фейком

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Заявление главы СБУ Василия Малюка* о том, что Украина в 2023 году уничтожила ракету комплекса «Орешник» на территории России является фейком.





Об этом изданию «Подъем» рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.





«Я думаю, это фейк, дезинформация и попытка Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так», — сказал парламентарий.

