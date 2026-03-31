В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Депутат Вассерман: Зеленский получает процент с каждого госконтракта на Украине
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Владимир Зеленский якобы зарабатывает на военных контрактах.
В беседе с NEWS.ru парламентарий сообщил, что Владимир Александрович как верховный главнокомандующий имеет прямой доступ к этим соглашениям.
«Именно от Зеленского зависит, с кем будет подписан контракт на закупку оружия, расходных материалов — снарядов, патронов, ракет, мин, — а также питания, горючего, обмундирования для ВСУ. Предполагаю, что с каждого крупного соглашения — а Запад выделяет на них миллиарды, — Зеленский получает свой процент», — подчеркнул политик.Вассерман добавил, что другие госконтракты аналогично замыкаются на Зеленском как на лидере гражданской власти. Воровство на Украине он назвал «социально-политической» традицией.