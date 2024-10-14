В Госдуме назвали города на Украине, которые нужно освободить для завершения СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что для завершения СВО нужно освободить исконно российские города и территории на западе Украины. С таким заявлением он выступил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». По его словам, СВО со временем превратилась в Великую Отечественную войну.
Ранее Гурулев заявлял, что в России необходимо вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена Советского Союза. Он уточнил, что это не является предложением, но лично он сам хотел бы, чтобы такой налог в стране существовал. Деньги от налога на бездетность, по его мнению, можно было бы отправлять в детские дома, многие из которых в России в неважном состоянии. Он отметил, что для настоящего мужчины самым главным, кроме того, что он сделал полезного за свою жизнь, является род, который он оставил после себя, его дети.
Читайте также:
В Госдуме озвучили идею ввести в России налог на бездетность
Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область
Депутат Гурулев попал в ДТП из-за разбитой дороги в Забайкальском крае
«И все-таки, что такое победа для нас? Для меня, как для военного, — несомненно денацификация, демилитаризация. <…> Сейчас для нас это, практически, Великая Отечественная война. Это освобождение наших исконно российских территорий. Это освобождение наших исконно российских городов. Это выполнение тех задач, которые поставил президент в декабре 2021 года. Как это сделать? Это сто процентов выход на западные границы Украины», — отметил он.
Ранее Гурулев заявлял, что в России необходимо вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена Советского Союза. Он уточнил, что это не является предложением, но лично он сам хотел бы, чтобы такой налог в стране существовал. Деньги от налога на бездетность, по его мнению, можно было бы отправлять в детские дома, многие из которых в России в неважном состоянии. Он отметил, что для настоящего мужчины самым главным, кроме того, что он сделал полезного за свою жизнь, является род, который он оставил после себя, его дети.
Читайте также:
В Госдуме озвучили идею ввести в России налог на бездетность
Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область
Депутат Гурулев попал в ДТП из-за разбитой дороги в Забайкальском крае
Данил Пономарев